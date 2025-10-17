Franklin Chang atraviesa un duro momento por la muerte de su mamá a los 97 años

Franklin Chang atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. (Chang)

Franklin Chang está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su mamá, doña María Eugenia Díaz Romero, a los 97 años.

La noticia fue compartida por Ronald Chang, hermano del astronauta, a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen anunciando el fallecimiento de su madre.

Detalles de la vela

La vela se realizará este viernes 17 de octubre a partir de las 7 p.m., en la Funeraria del Recuerdo, ubicada en barrio Don Bosco.

Familiares, amigos y allegados podrán despedirse y acompañar a la familia en este momento de duelo.