Nacional

Franklin Chang atraviesa un duro momento por la muerte de su mamá a los 97 años

El astronauta Franklin Chang está viviendo un duro momento

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Franklin Chang atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. (Chang)

Franklin Chang está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su mamá, doña María Eugenia Díaz Romero, a los 97 años.

La noticia fue compartida por Ronald Chang, hermano del astronauta, a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen anunciando el fallecimiento de su madre.

Detalles de la vela

La vela se realizará este viernes 17 de octubre a partir de las 7 p.m., en la Funeraria del Recuerdo, ubicada en barrio Don Bosco.

Familiares, amigos y allegados podrán despedirse y acompañar a la familia en este momento de duelo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

