Franklin Chang atraviesa un duro momento por la muerte de su mamá a los 97 años

Franklin Chang está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su mamá, doña María Eugenia Díaz Romero, a los 97 años.
La noticia fue compartida por Ronald Chang, hermano del astronauta, a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen anunciando el fallecimiento de su madre.
Detalles de la vela
La vela se realizará este viernes 17 de octubre a partir de las 7 p.m., en la Funeraria del Recuerdo, ubicada en barrio Don Bosco.
Familiares, amigos y allegados podrán despedirse y acompañar a la familia en este momento de duelo.