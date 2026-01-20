Ronny Castillo y Claudia Dobles chocan por seguridad ciudadana en debate de la UCR

El candidato del Partido Aquí Costa Rica Manda, Ronny Castillo, criticó al gobierno de Carlos Alvarado por su gestión en el tema de seguridad ciudadana durante el debate de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En el segundo bloque, en un debate uno a uno, él enfrentó a Claudia Dobles, candidata de la coalición Agenda Ciudadana y ex primera dama.

Ronny Castillo mencionó que se liberaron “un montón” de delincuentes y no se terminó de construir una cárcel.

Ronny Castillo criticó la gestión del gobierno de Carlos Alvarado en el tema de seguridad ciudadana. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Aprovechando que estamos en la Universidad de Costa Rica, lo invito que vaya a la Facultad de Derecho para que le expliquen cómo funciona nuestro sistema judicial (...).

“La administración pasada tuvo la mayor incautación histórica de la droga y la cárcel que usted menciona está en uso (...).

“La administración pasada construyó más de 40.000 mil metros cuadrados en infraestructura penitenciaria y no como esta administración que ni siquiera pudo poner la primera piedra de la megacárcel y que no es más que una ampliación de La Reforma”, dijo la candidata.

Fuerte réplica

En su réplica, Ronny Castillo mencionó el caso UPAD y la mala negociación de salarios públicos en su crítica contra el Partido Acción Ciudadana.

“Si Ronny quiere seguir viviendo en el pasado, puede irse a otro lado. Nosotros estamos viendo hacia el futuro”, respondió Claudia Dobles.

Luego, la aspirante le preguntó por sus ideas en cuanto al cambio climático.

Ronny Castillo comentó que propondría que todas las áreas protegidas pasen a manos del Banco Central y aprovecharía el dinero que se genera a través de ellas para generar una moneda social y financiar el Sistema de Áreas de Conservación.

Claudia Dobles le replicó a Ronny Castillo diciéndole que se fuera "a otro lado" si quería seguir viviendo en el pasado. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Ariel Robles criticó a la candidata

Durante su microdebate con David Hernández, candidato del Partido de la Clase Trabajadora, Ariel Robles aprovechó para reprocharle a Claudia Dobles por su réplica.

“Hace un momento que le dijo a Ronny que si quiere vivir del pasado, puede irse. Uno como presidente no puede dejar de reconocer los errores del pasado, uno que ha gobernado no puede dejar de reconocerlos porque ese tipo de discursos son igual de autoritarios que tenemos”, dijo el candidato de Frente Amplio.

