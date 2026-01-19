¿Cómo les fue? El ranking de los candidatos presidenciales tras el reto en el debate de OPA

El debate presidencial de OPA llamó mucho la atención por su formato tan diferente a lo que se acostumbra en ese tipo de actividades.

Los candidatos tuvieron que salir de su zona de confort y exponer estrategias para afrontar los distintos problemas que vive el país, frente a expertos que las analizaron y, sin pelos en la lengua, las criticaron y las calificaron.

A Ariel Robles el sacaron tarjeta roja, pero politólogo destacó su participación. (Mayela López)

El politólogo Sergio Araya analizó el debate y dio su criterio sobre los candidatos que hicieron mejor papel. Para ello, tomó en cuenta el dominio de escena, las habilidades blandas, la capacidad o no de transmitir criterios y valores, así como aspectos que tengan que ver con confianza, empatía, firmeza, con seguridad. Para el experto hubo un empate en el primer lugar.

“Me parece que Juan Carlos Hidalgo, (Unidad Social Cristiana) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), mostraron firmeza, claridad conceptual, aplomo, manejo de situaciones límite con equilibrio, con ecuanimidad, y me parece que generaron una sensación de que tienen el conocimiento y el dominio para mostrar un liderazgo requerido para conducir la presidencia de la República.

“José Aguilar (Avanza), en una segunda ubicación, pondría yo, una persona que mostró también un buen verbo. Tuvo algunas limitaciones en la parte de contenido según el criterio del experto que lo evaluó, pero más allá de eso mostró firmeza, ecuanimidad, empatía y proyecta una sensación de frescura que puede atraer algún sector del electorado”, explicó.

Juan Carlos desempeñó un buen papel a la vista de los tres analistas. (Mayela López)

En tercer lugar, mencionó a Fabricio Alvarado (Nueva República) y destacó sus habilidades innatas de comunicador. Siente que mantiene siempre presencia, dominio de escena, y a pesar de que se le intentó desestabilizar en el cara a cara, con un tema tan fuerte como lo son las denuncias que enfrenta por supuestos abusos sexuales, logró manejar el asunto con relativa ecuanimidad.

Juan Carlos Hidalgo mostró conocimiento

Por su parte, el también politólogo Gustavo Araya, dijo que el formato del debate no permitía comparar a los aspirantes presidenciales y su manejo en los mismos temas, ya que todos abordaron uno diferente. Él se basó en los criterios de desenvolvimiento y apropiación del tema para dar una opinión.

Resaltó la participación de Juan Carlos Hidalgo y dijo que mostró mucho conocimiento en el tema económico del país, algo que le dio fuerza y presencia.

En cuanto a los temas de materia social, inversión y trabajo para hacer políticas públicas, dijo que Ariel Robles (Frente Amplio) demostró conocimiento, ya que es su fuerte, esto pese a que el experto que participó en el debate le dio una tarjeta roja.

Claudia Dobles demostró conocimiento y confianza. (Mayela López)

En tercer lugar, citó a Álvaro Ramos (Liberación Nacional), quien habló de seguridad y siente que lo hizo bastante bien, con propiedad y conocimiento.

“Le tocó la suerte o la coincidencia de que es un tema que domina, es un tema que está a nivel familiar (su papá fue ministro de Seguridad) y es un tema que está en el primer lugar de los problemas nacionales”, dijo Gustavo.

¿Quiénes se manejaron mejor y fueron estratégicos?

Carlos Lobo, quien es consultor en relaciones públicas y comunicación estratégica, también analizó la conducta de los ocho aspirantes a la silla presidencial que estuvieron en la actividad.

“Desde la perspectiva de la propuesta técnica, es innegable que el debate de ¡Opa! pretendió romper con el modelo clásico del debate político; y los 8 candidatos invitados se enfrentaron a retos más prácticos y evaluados por expertos, aun cuando el formato no permitió contrastar o comparar las propuestas de los candidatos para los mismos temas, así que el énfasis cayó más sobre el liderazgo y la capacidad de comunicación y el potencial de sus equipos ante un eventual gobierno.

Natalia Díaz luchó por desmarcarse del gobierno de Rodrigo Chaves. (Mayela López)

“Los ocho candidatos asumieron con seriedad el reto planteado, aun cuando existen diferencias de estilo tanto para comunicar como para recibir la retroalimentación de los expertos invitados”, explicó Lobo.

Él señaló que Juan Carlos Hidalgo, José Aguilar y Fabricio Alvarado lucieron más cómodos con sus retos, además de Claudia Dobles, que proyectó un estilo metódico y organizado.

Eli Feinzaig (Liberal Progresista), por su parte, tuvo retos de proyección de energía, y Ariel Robles cargó con su decisión de ir explicando su propuesta y escribiendo a la vez, lo que provocó una dispersión de sus mensajes.

Natalia Díaz quiere desmarcarse de Rodrigo Chaves

El experto destacó el evidente esfuerzo de Natalia Díaz (Unidos Podemos) por desmarcarse de su paso por el gobierno actual, usando tonos más polémicos y que buscan proyectar solidez y experiencia.

Los aspirantes a la presidencia vivieron un reto diferente. (Mayela López)

Lobo destacó la inteligencia de Álvaro Ramos. Lo vio dispuesto a proyectar sus ideas según el formato establecido, aun cuando su interacción cercana en el cara a cara con Claudia Dobles podría confundir al votante potencial e indeciso.

En los próximos días habrá más debates que podrían ayudar a los electores que aún están indecisos, a escoger un candidato para cumplir el próximo 1.° de febrero con el deber ciudadano de salir a votar.