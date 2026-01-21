¿Nunca lo han llamado para una encuesta? Este es el verdadero motivo

Cada vez que se publica una encuesta, muchas personas se preguntan, “¿por qué a mí nunca me llamarán?“. Así que si usted es una de ellas, acá se la responderemos.

Para responderla, consultamos a Rónald Alfaro, coordinador del último ejercicio que realizaron el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Universidad de Costa Rica (UCR) y que fue publicado este miércoles (el cual usted puede ver dándole click AQUí).

A 11 días de las elecciones nacionales, el CIEP brindó una radiografía de la intención de voto para la presidencia de la República. (La Nación/Diseño Na/Diseño Canva)

¿Por qué no me llaman?

Alfaro nos explicó, muy amablemente, cómo realizaron esta última encuesta y el método le aclarará la duda a muchas personas.

Lo primero que hacen es seleccionar la muestra, o sea, el grupo de personas que van a llamar para, en este caso, hacerle un cuestionario por teléfono, en este caso, por celuar, que hace que la muestra sea más masiva, porque “todo el mundo tiene celular”.

Pero, ¿de dónde sacan esos números de teléfono y por qué nunca lo llaman a usted?

“Nosotros no tenemos una base de datos, pero tampoco se necesita, lo que usamos es el plan nacional de numeración, en ese plan vemos que cuáles números pueden activar las telefonías como Kolbi, Claro y Liberty y le pedimos a un programa que genere números de manera aleatoria, y como hay tantos, podemos generar muchas muestras a la vez”, explica Alfaro.

O sea, que si ellos saben que hay números de teléfono que empiezan con tal dígito, la computadora genera números al azar y el que salga, lo llaman, parecido a que si se pegara la lotería, solo que sin ganarse un cinco.

En las dos encuestas posteriores a la publicada este miércoles, ellos utilizaron una muestra de 1003 personas y 1333, pero en ambas llamaron a la misma gente.

Mientras que en la de este 21 de enero, la muestra fue de 1006, pero contactaron a personas distintas.

Para Alfaro, esa forma de recolectar contactos hace la muestra heterogénea, ya que esos números de teléfono pueden ser de mujeres, hombres, jóvenes, adultos o personas que vivan en cualquiera de las 7 provincias.

Análisis de la última encuesta

Aprovechamos la entrevista con don Rónald para hacerle algunas preguntas más, pero relacionadas con el análisis de los datos.

Por ejemplo, cómo valora que un candidato tenga un respaldo tan grande (40%) y que casi siete de cada 10 entrevistados consideren que esto aún no esté resuelto.

Rónald Alfaro, coordinador de la encuesta del CIEP-UCR, analizó los datos con La Teja. En la fotografía: Ronald Alfaro FOTOS DAVID VARGAS / AGENCIA OJO POR OJO / LN. (DAVID VARGAS / AGENCIA OJO POR O)

“Dentro de ese grupo (de encuestados), si uno separa ese resultado en dos grupos; las indecisas, hay personas que creen las cosas no está decididas, pero si lo dividimos entre los seguidores de Laura (Fernández), están decididas a votar por ella, pero el hecho de que una candidata tenga un porcentaje importante no quiere decir que ellos crean que el gane esté seguro”, añaliza.

Extraño comportamiento

El experto también analizó que Fernández subiera su porcentaje pese a que su participación en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones fue tan cuestionada y pese a que ha estado huyéndole a los debates.

“El tipo de apoyo es muy personalista, a liderazgo, al presidente, a Laura. Por lo que lo más esperable es que para un seguidor de ellos, lo que se considere como un ataque, más bien refuerza ese apoyo”, argumentó.

De hecho, Alfaro usó la analogía de lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos.

“Trump aumentó (en popularidad) cuando lo encontraron culpable (por cargos de falsificación de registros comerciales), pero eso lo que hizo fue fortalecer el apoyo”.

El método de elección de números de teléfono para una encuesta es aleatorio, así que nunca lo han llamado, es porque no se ha "pegado la lotería". (Imagen generada con IA) (Gemini/Gemini)

Abstencionismo

En cuanto al abstencionismo, el coordinador dice que un 31% de los encuestados dijo no estar seguro o que no iban a votar, pero que ese número podría crecer.

“Una parte importante de los votantes dice que votará, porque es lo políticamente correcto, pero sabemos que algunos que dicen que votarán o tienen dudas, no van a participar”.