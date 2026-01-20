¿Por qué bajó el precio del huevo? CANAVI explica la razón detrás del alivio en su bolsillo

Si usted fue a la pulpería o al súper y se dio cuenta de que el cartón de huevos está más barato, no es su imaginación. Resulta que hay una razón de peso para que este alimento básico en la mesa de los ticos haya bajado su valor.

LEA MÁS: Becas postsecundaria del MEP: Guía completa para solicitar el subsidio de hasta ¢104.000 mensuales

La Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI) explicó que su precio disminuyó porque hay un exceso de producción con respecto a la demanda.

“Ha crecido la producción porque han entrado nuevas granjas con más producción u otras empresas ya establecidas también han crecido su producción”, dijo Luis Mesalles Jorba, vicepresidente de CANAVI.

El precio de los huevos ha disminuido en los últimos días. (La Teja/La Teja)

Mesalles Jorba indicó que otra razón es que en los últimos días de diciembre y primeros días de enero, la gente tiende a consumir menos huevo.

LEA MÁS: (Video) El fuerte careo entre diputada y la presidenta de la CCSS por la falta de estados financieros

Podría durar un tiempo

CANAVI afirmó que la sobreoferta de los huevos que se siente en el mercado podría mantenerse por un periodo definido.

“No sabemos cuánto pueden durar los precios bajos y en subir. Eso va a depender de los ciclos de producción”, dijo Mesalles Jorba.

Él señaló que esto no es un motivo de alarmarse, pues son ciclos propios de la producción del huevo, que a veces sube y otras baja.

CANAVI explicó las razones por las cuales el precio del huevo bajó en los últimos días. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, hay un aspecto que podría ser preocupante: es que el precio está muy bajo con respecto a los costos de producción.

“Hay productores que con estos precios no pueden salir adelante y van a tener que salir del mercado con pérdidas fuertes. Sí es preocupante desde el punto de vista de los productores”, afirmó el vicepresidente de CANAVI.

LEA MÁS: CCSS hace importante anuncio para pacientes que esperan cirugías oftalmológicas