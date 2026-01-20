(Video) El fuerte careo entre diputada y la presidenta de la CCSS por la falta de estados financieros

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, cuestionó a Mónica Taylor, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque ella y los demás miembros de la Junta Directiva decidieron no investigar por qué no se han presentado los respectivos estados financieros de la entidad desde junio del año pasado.

El enfrentamiento entre Alfaro y Taylor se dio este martes en la comisión de la Asamblea Legislativa encargada de investigar irregularidades en la CCSS.

Diputada cuestiona la falta de acciones

La legisladora fue directa y le preguntó a Taylor por qué la Junta Directiva votó en contra de una moción que pretendía pedirle a la Auditoría de la Caja que investigara por qué no se están presentando dichos informes, para sentar las responsabilidades pertinentes.

A la jerarca de la Caja no le hizo nada de gracia la pregunta y le dijo a la legisladora que la sesión en la que se votó la moción había sido pública y podía buscar la información ella misma, pero Alfaro insistió con tono firme, diciéndole que las actas de la sesión no estaban disponibles en el sistema y que quería escuchar la respuesta de ella misma.

“¿Cuál es el criterio o cuál es el elemento que les inhibe a ustedes asentar las responsabilidades de la no presentación de esos estados financieros, doña Mónica?”, preguntó Rocío.

“Cada directivo votó a su criterio”, respondió Mónica.

“¿El criterio suyo?”, repreguntó la diputada.

“El criterio mío, que no es necesario, porque le avalamos un cronograma el 30 de diciembre con una fecha que aún no se ha cumplido, que es hasta el 18 de febrero”, respondió la jerarca.

“Sí, ¡a futuro, a futuro todos seremos mejores y felices!, pero la pregunta es, porque usted tiene obligaciones respecto de lo que se hizo y lo que no se hizo, y lo que no se hizo fue presentar los estados financieros. Tiene que haber unas responsabilidades y ustedes tienen que saber por qué, ¿por qué no quisieron investigar sobre esas responsabilidades?“, cuestionó Alfaro.

“No es que no se quiso investigar, hubo una presentación de criterios técnicos de cada una de las gerencias que justificaron lo que les impidió cumplir a la fecha establecida para el cierre contable de junio. En esa sesión conocimos, en mi caso, di por validadas esas razones jurídicas y legales a través de las cuales ellos justificaron y le autoricé, en mi caso, cada voto por separado, al 18 de febrero como fecha límite para la presentación”, respondió la presidenta de la Caja.

“Claro, muy conveniente el 18 de febrero, ya sabemos después de qué”, agregó la diputada Alfaro.

Siete meses sin estados financieros

La entidad acumula siete meses sin divulgar información sobre su situación financiera, debido a fallas en el nuevo sistema contable ERP-SAP, implementado en junio de ese año.

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en vigencia el 2 de junio del 2025. Tenía como fin centralizar los procesos de facturación y pagos de la entidad en un único sistema, sin embargo, desde que está funcionando ha presentado fallas que afectan la trazabilidad contable y la confiabilidad de la información financiera.

Esas inconsistencias impiden registrar con exactitud los movimientos de ingreso y salida de medicamentos. Esta situación dificulta la elaboración de los estados financieros y ha provocado que, desde mayo, no se divulguen los reportes.