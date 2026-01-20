Policía de Tránsito advierte: Estos son los objetos que por nada del mundo puede sacar del vehículo

Con el aumento de los viajes por vacaciones escolares, la Policía de Tránsito hace un llamado preventivo a los conductores para que no olviden portar los implementos de seguridad básicos exigidos por la Ley de Tránsito.

Más allá de evitar una sanción, estos objetos son vitales para resguardar la vida en caso de un desperfecto mecánico o un accidente.

Estos son los implementos que hay que andar en el carro siempre. (Alonso Tenorio)

Según el subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, existen cinco elementos que no pueden faltar en su vehículo:

- Extintor de incendios: Debe estar vigente y en buen estado. Actuar rápido ante un conato de incendio puede reducir daños significativamente.

- Chaleco reflectante: Es fundamental para ser visible si debe bajar del vehículo a realizar una reparación o esperar a las autoridades.

- Triángulos de seguridad o conos: Deben colocarse a una distancia razonable para advertir a otros conductores. Si el vehículo se vara después de una curva, los dispositivos deben ponerse antes de la misma.

- Llanta de repuesto: Debe estar en buen estado e inflada. Se aclara que si el vehículo trae de fábrica un kit de reparación en lugar de llanta, este es totalmente válido y no genera multa.

- Herramientas para el cambio: Incluye la gata hidráulica y la llave de cruz.

¡Cuidado! Las autoridades advierten no sacar estos implementos para generar espacio extra para hieleras o sillas de playa, ya que el riesgo de sufrir un desperfecto aumenta en viajes largos.

Revise el extintor para verificar que no esté vencido. (Alonso Tenorio)

Multas y estadísticas

El irrespeto a esta normativa conlleva una sanción económica de aproximadamente ¢26.000. Los oficiales de Tránsito revisan estos implementos en los operativos; solo en el año 2025, un total de 11.640 conductores fueron multados por no portar estos elementos obligatorios.

Aunque no son exigidos por ley, el MOPT recomienda portar los siguientes artículos para mejorar la respuesta ante imponderables:

- Cables para pasar corriente (“lagartos”).

- Foco (aunque se use la luz del celular, uno dedicado es preferible).

- Inflador de llantas (recargable o de conexión a la cigarrera).

- Arrancadores de batería portátiles.

Tome en cuenta que desde octubre de 2012, no es obligatorio portar un botiquín de primeros auxilios. De hecho, no se recomienda llevarlo dentro del vehículo debido a que el calor puede dañar las medicinas y el alcohol es un material inflamable.