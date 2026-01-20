CCSS hace importante anuncio para pacientes que esperan cirugías oftalmológicas

Si usted o algún familiar suyo está a la espera de hacerse una cirugía oftalmológica con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), urge que lea lo que dijo la entidad.

La institución informó este martes que, mientras avanzan las obras de remodelación de sus salas quirúrgicas, la Clínica Oftalmológica hizo un convenio de cooperación con el área de salud Desamparados I para garantizar la continuidad de la producción de cirugías de este establecimiento.

Las cirugías se harán en el CAIS de Desamparados. (José Cordero)

“El acuerdo que inició el 12 de enero anterior, tendrá una duración de seis meses prorrogables y responde a la necesidad de asegurar la atención quirúrgica especializada durante el periodo en que la Clínica Oftalmológica realiza trabajos de mejora en su infraestructura. Una vez concluidas las obras, este establecimiento retomará la atención en sus instalaciones habituales.

LEA MÁS: ¿Cómo les fue? El ranking de los candidatos presidenciales tras el reto en el debate de OPA

“Como parte del convenio, se habilitarán cuatro quirófanos que permitirán realizar aproximadamente 35 cirugías oftalmológicas diarias, correspondientes a procedimientos de catarata, glaucoma, retina, oculoplastia y estrabismo; enfermedades que concentran una alta demanda dentro de las listas de espera”, informó la Caja.

Para el jefe del servicio de Cirugía de la Clínica Oftalmológica, el doctor Gabriel Rodríguez Vargas, este convenio permite mantener la atención quirúrgica y resolver casos de lista de espera bajo condiciones y una planificación adecuada.

LEA MÁS: Salario escolar 2026: Hacienda confirma fecha y monto del depósito para empleados públicos

Los llamarán para avisarles del cambio

Rodríguez detalló que los pacientes de la Clínica Oftalmológica estarán recibiendo una llamada para informarles que su cirugía será en el CAIS de Desamparados.

Del total de quirófanos habilitados, uno se destinará exclusivamente para la atención de la lista de espera oftalmológica del área de salud Desamparados I y otras zonas del país.

A los pacientes les estarán avisando por llamada. (José Cordero)

Raquel Masis Rivas, administradora del área de salud Desamparados I, explicó que este convenio no interferirá con la programación del nodo de ortopedia que se implementa en este establecimiento de salud, toda vez que para esta estrategia están destinadas dos salas de cirugías.

“El convenio establece de forma precisa las responsabilidades de cada parte, tanto en la selección y convocatoria de pacientes como en la programación quirúrgica, el uso de los quirófanos y el seguimiento posterior, asegurando un proceso ordenado, transparente y centrado en criterios clínicos.

“La remodelación contempla una actualización integral de la infraestructura técnica y operativa, que incluye la modernización de los sistemas de aire acondicionado y de prevención de incendios, fundamentales para garantizar condiciones óptimas de seguridad, comodidad y cumplimiento normativo”, detalló la Caja.

Además, el proyecto incorpora la habilitación de una sexta sala de cirugía para ampliar la capacidad quirúrgica de la Clínica Oftalmológica, mejorar la continuidad de los servicios y responder de manera más oportuna a las necesidades de atención de la población usuaria.