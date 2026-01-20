Becas postsecundaria del MEP: Guía completa para solicitar el subsidio de hasta ¢104.000 mensuales

El Ministerio de Educación Pública (MEP), a través de su Unidad de Becas de la Dirección de Programas de Equidad, anunció que el próximo jueves 5 de febrero de 2026 se abrirá el proceso para nuevas solicitudes de Becas Postsecundaria.
Esta nueva fecha sustituye cualquier cronograma anunciado previamente. El trámite se realizará de forma digital a través del Módulo de Regionalización Digital (ReDi), el cual estará habilitado a partir de las 7 a. m. en el sitio web oficial del ministerio.
¿A quiénes va dirigida esta beca?
El programa tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.
Está diseñado para estudiantes que se encuentren en situación de: vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, según el Sistema de Información de Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
El beneficio económico otorgado por el MEP se deposita mensualmente y el monto varía según la carga académica que el estudiante matricule en cada ciclo lectivo (universidad o parauniversidad):
- ¢65.520: Para estudiantes que matriculen dos o tres materias.
- ¢104.980: Para quienes matriculen cuatro materias o más.
Este dinero está destinado a sufragar los costos de matrícula y materias, tanto en centros educativos públicos como privados, en todo el territorio nacional.
Cómo realizar el trámite
El proceso es 100% en línea. Los interesados deben ingresar a la dirección electrónica https://mep.go.cr/becas-postsecundaria. El sistema cuenta con dos áreas de autogestión:
- Módulo ReDi: Exclusivo para la recepción de solicitudes nuevas.
- Módulo de prórroga: Para estudiantes que ya cuentan con el beneficio y necesitan renovarlo cumpliendo con los requisitos estipulados.
Para conocer los detalles específicos y documentos necesarios, los estudiantes pueden consultar el oficio DVM-A-DPE-UB-0002-2026.pdf disponible en la página del MEP.
En caso de dudas adicionales, la institución habilitó el correo electrónico unidaddebecas@mep.go.cr para atención al usuario.
