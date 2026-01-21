¿Impuestos, cárceles o pensiones? El intenso cara a cara entre los candidatos en el debate del CFIA

Elecciones 2026

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Natalia Díaz (Unidos Podemos) participaron este martes 20 de enero en el debate organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El encuentro tuvo un inicio atropellado, pues un problema técnico atrasó la programación. Estaba previsto para comenzar a las 7:00 p.m., pero comenzó pasadas las 8:00 p.m.

El inconveniente estuvo relacionado con el candidato Álvaro Ramos, a quien se le brindó una herramienta para que pudiera participar sin inconvenientes, debido a su discapacidad auditiva.

Debate, organizado por Grupo Extra y CFIA
Cinco candidatos participaron en el debate organizado por Grupo Extra y el CFIA. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los candidatos presidenciales se refirieron a temas como costo de vida e inseguridad, infraestructura y transporte, seguridad vial, puertos y aeropuertos, así como vivienda y agua. Además, tuvieron un espacio para realizarse preguntas entre ellos.

Costo de vida e inseguridad

Cada candidato recibió una pregunta distinta relacionada con costo de vida e inseguridad.

  • Ariel Robles: Implementaría programas de recuperación y decretaría una emergencia nacional para atender la inseguridad.
  • Álvaro Ramos: Promovería una pensión básica universal, modificaría rubros presupuestarios para destinar recursos a ese fin y ampliaría la red de cuido para facilitar la incorporación de mujeres a la fuerza laboral.
  • Claudia Dobles: Quitaría el financiamiento a grupos criminales, pero antes revisaría la legislación para evitar abusos.
  • Juan Carlos Hidalgo: Reduciría los costos de contratación de personas que no terminaron sus estudios, mediante un recorte del 7,25% en impuestos a la planilla.
  • Natalia Díaz: Intervendría barrios y revisaría el estatus migratorio. En caso de antecedentes criminales, expulsaría a esas personas del país.

Respondieron a ciudadanos

El debate incluyó un espacio en el que los candidatos respondieron preguntas de ciudadanos de distintas provincias.

  • Ariel Robles: Retomaría el proyecto de agua para Guanacaste.
  • Álvaro Ramos: Crearía redes de cuido para niños y albergues diurnos para adultos mayores.
  • Claudia Dobles: Otorgaría seguros de cosechas para el sector de agro.
  • Juan Carlos Hidalgo: Reactivaría la pesca de camarón y daría incentivos a la actividad palangrera pesquera.
  • Natalia Díaz: Trabajaría con el Poder Judicial en una mesa operativa para revisar medidas y penas contra los criminales.
Alta tecnología

  • Ariel Robles: Reformaría el INA para alinearlo con las necesidades actuales del sector empresarial.

Seguridad vial

  • Ariel Robles: Impulsaría el teletrabajo para reducir presas.
  • Claudia Dobles: Apostaría por la digitalización para garantizar transparencia en licitaciones.
  • Natalia Díaz: No fue clara sobre cómo protegería la infraestructura ante ataques.
  • Juan Carlos Hidalgo: Intervendría rutas críticas para restablecer el tránsito tras daños por lluvias.
  • Álvaro Ramos: Propuso un fondo nacional de infraestructura, sin detallar su uso.
  • Álvaro Ramos: Construiría un esquema de gobernanza social para regular el uso de la inteligencia artificial.
  • Claudia Dobles: Llevaría estaciones base con fibra óptica para mejorar la conectividad en comunidades.
  • Juan Carlos Hidalgo: Impulsaría certificaciones en tecnologías como Cisco, SAP y Google.
  • Natalia Díaz: Capacitaría a niños y jóvenes para detectar ciberataques, acoso y noticias falsas.
Puertos y aeropuertos

  • Claudia Dobles: Propuso un plan estratégico para JAPDEVA e INCOP.
  • Natalia Díaz: Impulsaría el aeropuerto de Orotina y revisaría otros aeropuertos.
  • Álvaro Ramos: Mantendría el modelo de concesión.
  • Juan Carlos Hidalgo: Planteó abrir uno o dos puertos en el Pacífico para descongestionar Caldera.
  • Ariel Robles: Intervendría los aeropuertos Juan Santamaría y Liberia, sin explicar cómo.

Vivienda y agua

  • Claudia Dobles: Reestructuraría el AyA, fortalecería las ASADAS y continuaría el proyecto de agua no contabilizada.
  • Natalia Díaz: Revisaría la Ley de Aguas y promovería alianzas público-privadas.
  • Álvaro Ramos: Abordaría asentamientos y promovería un plan piloto de alquileres.
  • Juan Carlos Hidalgo: Intervendría cuarterías y ofrecería soluciones de vivienda.
  • Ariel Robles: Intervendría el AyA, impulsaría proyectos hídricos planificados y fortalecería las Asadas.
Ariel Robles aprovechó el debate de Grupo Extra y el CFIA para criticar la gestión del gobierno de Carlos Alvarado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
