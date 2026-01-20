¿Quién convenció en la UCR? El análisis del debate que sacudió la recta final hacia el 1.° de febrero

Un total de 16 candidatos presidenciales fueron los protagonistas del debate que organizó la Universidad de Costa Rica (UCR) este lunes 19 de enero.

La moderadora del encuentro, la periodista Yanancy Noguera, anunció que Eli Feinzaig iba a participar, pero canceló pocas horas antes de la cita.

En el primer bloque, los aspirantes tuvieron que responder a diferentes preguntas relacionadas con seguridad ciudadana, educación y seguridad social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un total de 16 candidatos participaron este lunes 19 de enero en el debate presidencial de la UCR. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Luego, en el segundo bloque, hubo un debate uno a uno entre los participantes, quienes aprovecharon el espacio para criticar al gobierno y a sus contrincantes, además de exponer sus propuestas.

Por ejemplo, Ariel Robles, Ronny Castillo y David Hernández cuestionaron la gestión del gobierno del expresidente Carlos Alvarado.

Otros postulantes, como Claudio Alpízar y Ana Virginia Calzada, criticaron a José Aguilar por su escepticismo frente al cambio climático y a Natalia Díaz por su postura hacia los migrantes.

En el tercer y último bloque, los candidatos brindaron un mensaje final a los votantes.

Algunos no concretaron

En el primer bloque, algunos aspirantes no fueron concretos en sus respuestas, entre ellos Fernando Zamora (Nueva Generación), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática) y Claudio Alpízar (Esperanza Nacional).

Estos candidatos no detallaron estrategias claras para enfrentar las principales problemáticas del país.

Otros aprovecharon el espacio para presentar propuestas según el tema planteado.

Natalia Díaz (Unidos Podemos), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda) y José Aguilar (Avanza) se refirieron al tema de educación.

Díaz destacó la necesidad de atraer médicos especialistas del sector privado mediante pagos por productividad, ampliar la jornada de atención y fortalecer los primeros niveles de atención.

Castillo propuso medidas similares, pero agregó la acreditación de estudios de médicos formados en universidades extranjeras y el pago de la deuda de la Caja.

Aguilar señaló que utilizaría el oro de Crucitas para saldar esa deuda.

Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Walter Hernández (Justicia Social Costarricense) y David Hernández (Clase Trabajadora) plantearon propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Ramos indicó que impulsaría un proyecto de ley para endurecer las penas vinculadas al crimen organizado y los femicidios, además de un megaoperativo en comunidades violentas para decomisar armas y drogas. También propuso que la Fuerza Pública atienda casos de violencia doméstica.

David Hernández no fue claro sobre cómo reduciría la violencia, pero mencionó la revelación del secreto bancario y la persecución de organizaciones criminales, además de criticar a gobiernos anteriores.

Walter Hernández decretaría un estado de emergencia para liberar fondos, contratar personal técnico y equipo, y promovería una reforma integral en materia penal para agilizar los procesos judiciales y evitar beneficios carcelarios.

Ariel Robles aprovechó el debate uno a uno con David Hernández para criticar a la candidata Claudia Dobles por invitar a otro contrincante de irse "a otro lado" si quiere seguir viviendo del pasado. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero) y Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) abordaron el tema educativo.

Rodríguez afirmó que revisará la regla fiscal que limita el presupuesto en educación y salud.

Caamaño eliminaría la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP) y trabajaría con las direcciones regionales para atender órdenes sanitarias.

Dobles aumentaría el presupuesto educativo en un 1,16% durante los próximos cuatro años y fortalecería comedores, transporte y becas.

Robles criticó que la educación esté sujeta a la regla fiscal y aseguró que, de llegar al gobierno, la sacaría de ese régimen, además de impulsar una reforma curricular y redefinir el rol docente.

Sobre la formalización del empleo, Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) propuso reducir las cargas sociales.

Finalmente, Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social) habló sobre la protección de la población adulta mayor y planteó una pensión universal, así como alianzas con el sector salud y universidades para capacitar personal especializado en su cuido.

La candidata Ana Virginia Calzada criticó a Natalia Díaz por su postura respecto con los migrantes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

