Otra candidata a la Presidencia dice no al debate de Trivisión y esta es la razón

El canal Trivisión realizará sus debates, del 26 al 30 de enero, a las 7 de la noche

Por Yenci Aguilar Arroyo

Otra candidata a la Presidencia decidió que no asistirá al debate que hará el canal Trivisión, del 26 al 30 de enero, a las 7 de la noche.

Se trata de doña Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social.

Debate presidencial UCR
La candidata a la Presidencia Ana Virginia Calzada no irá al debate de Trivisión. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La razón por la que no asistirá al debate

Según el equipo de campaña de la exmagistrada, se canceló la participación de Calzada debido a que el debate no será en vivo.

Ana Virginia se suma a Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y a Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), quienes decidieron no participar en el debate que organiza el canal guanacasteco.

