Chances: conozca los números favorecidos del sorteo de este martes

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 20 de enero un nuevo sorteo de Chances, uno de los juegos favoritos de los costarricenses, que cada semana reparte premios entre miles de personas en todo el país.

A partir de las 7:30 p.m., las tómbolas giraron y salieron los números según el premio.

La JPS anunció los números ganadores del sorteo de Chances de este martes 20 de enero. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Cuáles números salieron?

En el sorteo de este martes, estos fueron los números ganadores:

Premio mayor: 76, serie 908

Segundo premio: 62, serie 740

Tercer premio: 10, serie 579

Si usted acertó alguno de estos números, aproveche para cambiar su premio en las oficinas de la JPS, las agencias bancarias autorizadas y los puntos de venta y comercios autorizados.

En el caso de quienes compraron su número por medios digitales, el dinero se depositará directamente en la cuenta registrada, según el monto ganado.

¿De cuánto son los premios?

El premio mayor es de 80 millones de colones en dos emisiones; esto significa que son 160 millones de colones en total.

El segundo premio es de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

Estos montos cambiarán para el sorteo de Chances de este viernes 23 de enero. El premio mayor es de 120 millones de colones por emisión; es decir, 240 millones en total.

Este martes se jugó el sorteo de los Chances. El premio mayor es de 160 millones de colones. (JPS/JPS)

