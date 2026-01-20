Ana Virginia Calzada confronta a Natalia Díaz por su postura sobre migrantes en debate de la UCR

La candidataAna Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social, criticó a Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos, por su postura respecto a los migrantes, en el debate de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Nosotros vivimos en un estado social de derecho y un estado solidario, donde se respetan los derechos humanos. Usted ha dicho que los migrantes en este país son los que están quebrando la Caja. ¿Cómo justifica usted ese discurso sin evidencia y cómo va a hacer que en su gobierno no se traduzca en xenofobia, racismo y estigmatización?“, la enfrentó Calzada.

Ana Virginia Calzada enfrentó a la candidata Natalia Díaz sobre su postura respecto a los migrantes en el debate de la UCR. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Natalia Díaz negó que emitiera comentarios xenófobos.

“Han querido tergiversar información con cosas que yo nunca he dicho. Yo no odio a los extranjeros; es más, los defiendo. Si quieren venir a trabajar, son bienvenidos a Costa Rica. Nunca he hablado de que las personas que vengan a trabajar y aportar, no vengan al país. He hablado de los que tienen antecedentes criminales, que no los quiero en Costa Rica”, dijo.

Hará todo lo posible

La aspirante de Unidos Podemos afirmó que hará todo lo que está a su alcance para que los criminales extranjeros no ingresen al país y hagan daño.

Además, señaló que no está en contra de brindarles atención a los indocumentados, sino que se les cobre como a cualquier costarricense.

“Los migrantes no tienen nada que ver con la quiebra de la Caja. Yo estoy de acuerdo en gestionar la Caja, pero no violar los derechos fundamentales de seres humanos”, le replicó Calzada.

La candidata Natalia Díaz afirmó que se ha tergiversado información sobre su postura acerca de los migrantes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

