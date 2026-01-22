Adulto mayor ganó más de ₡98 millones con el Acumulado del domingo

Un hombre mayor de 65 años es el ganador del acumulado que salió el domingo 18 de enero durante el sorteo de Lotería Nacional.

La Junta de Protección Social (JPS) informó que el adulto mayor, vecino de San José, recibió un monto de 98.166.660,00 colones tras cambiar dos fracciones.

Él utilizará el dinero para asuntos familiares y proyectos personales.

Según la JPS, el señor compró el número favorecido porque coincidía con su cumpleaños.

¿Cuál fue el número ganador del acumulado?

El domingo 18 de enero, tras el sorteo de la Lotería, se jugó el acumulado.

La bolita con la palabra “acumulado” salió, con el número 67 y la serie 150, con un premio de 490 millones de colones.

Esta cifra fue aumentando en las últimas semanas, pues este año el acumulado se inició con 340 millones de colones.

¿En cuánto está el acumulado para este viernes?

El acumulado para el sorteo de este viernes 23 de enero ascendió a 517 millones de colones, después de que no saliera en el juego del martes.

La Junta indicó que hay 58 bolitas de premios extra y una con la palabra “acumulado”.

La transmisión comenzará a las 7:30 p.m. y este sorteo se jugará tras los Chances.

El acumulado para este viernes 23 de enero tiene un monto de 517 millones de colones.

