Ariel Robles provoca las risas de los candidatos al responder qué haría si perdiera su trabajo

¿Qué harían los candidatos presidenciales si perdieran su trabajo y no tuvieran educación formal? Es una de las preguntas que salieron en el antidebate de TD Más que se realiza este miércoles 21 de enero.

LEA MÁS: “Nada está escrito”: candidatos reaccionan a nueva encuesta del CIEP

La respuesta de Ariel Robles causó risas entre los aspirantes que participaron, pues él mencionó que vendería matas.

“Vendería matas porque me gustan mucho las matas. Quiero hacer una aclaración por los chismes del gobierno, que no tiene nada que ver con matas de otro tipo. No fumo”, dijo el frenteamplista.

El candidato negó así los rumores que se han esparcido de que él y su fracción frenteamplista consumen marihuana.

Ariel Robles causó risas por su respuesta a una pregunta en el antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Los otros candidatos, Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) no mencionaron qué harían si no tuvieran trabajo ni educación formal.

LEA MÁS: Adulto mayor ganó más de ₡98 millones con el Acumulado del domingo

Antidebate de TD Más

Cuatro candidatos están participando este miércoles 21 de enero en el antidebate de TD Más, que inició a las 8:00 p.m.

Ellos han conversado de diferentes temas, algunos serios y otros fuera de la línea política, como fútbol, la nueva encuesta del CIEP, seguridad, entre otros.

El encuentro se puede ver por medio de la plataforma TD Más, así como sus redes sociales (Facebook y YouTube) y la radioemisora 91.5 FM de Teletica Radio.

Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos y Ariel Robles son los protagonistas del antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

LEA MÁS: Estos son los nuevos precios de los combustibles que rigen desde este jueves