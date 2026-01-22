Laura Chinchilla deja ver su angustia en mensaje en el que crítica a quien “no ha dado la cara para debatir”

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, dio este jueves un fuerte mensaje de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ella se refirió a la difícil situación que se vive en el país por la polarización, de cara a las próximas elecciones. También lanzó críticas.

Laura Chinchilla dio fuerte mensaje sobre las elecciones presidenciales y deja ver su angustia. (José Cordero)

“Metieron toda la bulla que pudieron con sus diatribas cargadas de insultos, a las que hicieron eco miles de cuentas fantasmas en redes sociales. Desplazaron a su candidata por la figura del presidente para hacer de este proceso un referéndum a favor o contra del mismo y no una elección presidencial. Tampoco ayudó la extensa lista de candidatos inscritos.

“Ayer, en un ambiente fluido y sereno que promovió el antidebate de TD Más, muchos se dieron cuenta de que existen diversas opciones para votar. Vimos a un grupo de candidatos que representa un relevo generacional: competentes, experimentados y, sobre todo, gente decente que trata las diferencias con respecto”, expresó la exmandataria.

Chinchilla mencionó las encuestas que habla de un posible triunfo en primera ronda. (Albert Marín)

Chinchilla habló de los datos de las encuestas

Chinchilla se refirió también al tema de las encuestas que señalan que las elecciones podrían decidirse en primera ronda.

“Algunas encuestas nos dicen que esto se resuelve en primera vuelta y en favor de quien no ha dado la cara para debatir y explicar.

“Nunca antes había tenido la sensación de que Costa Rica NO está preparada para tomar una decisión definitiva el 1 de febrero. Parece que necesitamos más tiempo para escuchar con atención confrontaciones sustanciales entre las dos opciones que logren llegar a la segunda vuelta, para hacer lo que no pudimos durante este período: comparar propuestas, analizar criterios éticos y humanos, y finalmente tomar una decisión informada”, expresó.

Ella fue enfática en que se trata de la más importante decisión que colectivamente tomamos los ciudadanos de una democracia.

“Salgamos a votar y con nuestro voto evitemos que el 1 de febrero se consolide un resultado que dañe a Costa Rica”, agregó.