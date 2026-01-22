Encuesta de Idespo-UNA coloca a Laura Fernández en el puesto que todos los candidato pelean

El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional presentó los resultados de su más reciente estudio sobre la intención de voto en Costa Rica.

Este indicador permite comprender el escenario político actual, identificar niveles de definición y posibles cambios en las preferencias del electorado a dos semanas de las próximas elecciones nacionales.

Laura Fernández lidera Encuesta de Idespo-UNA con casi un 40%. (Marvin Caravaca)

A las personas que participaron en el estudio se les preguntó cómo ejercerían su voto si las elecciones fueran hoy. Los investigadores subrayan que las estimaciones deben interpretarse junto con su intervalo de confianza al 95%.

Laura Fernández lidera intención de voto presidencial

De acuerdo con los resultados del estudio de opinión, la candidata Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, concentra el mayor respaldo entre la población que ya tiene una preferencia definida, alcanzando un 39,9% de las menciones.

El resto de las candidaturas que logran superar el 3% de apoyo son:

Álvaro Ramos ( Liberación Nacional ): 6,0%

( ): 6,0% Claudia Dobles Camargo ( Coalición Agenda Ciudadana ): 5,2%

( ): 5,2% Ariel Robles (Frente Amplio): 3,5%

Otras figuras políticas registran porcentajes inferiores al 2%. Por su parte, un 0,7% de los encuestados manifestó que votará nulo o en blanco, mientras que un 3,6% prefirió no responder.

A pesar del liderazgo de Pueblo Soberano, el estudio resalta un nivel relevante de indecisión a esta altura del proceso. Un 35,2% de la población aún no se ha definido por quién votar para la presidencia, lo que evidencia un escenario de fragmentación donde una tercera parte del electorado podría cambiar el rumbo de los resultados finales.

El segundo candidato con más apoyo es Álvaro Ramos. (Rafael Pacheco)

Intención de voto para la Asamblea Legislativa

En lo que respecta a las elecciones legislativas, la tendencia se mantiene similar a la presidencial. El partido Pueblo Soberano concentra el mayor porcentaje de apoyo con un 35,5%, seguido a distancia por Liberación Nacional con un 8,2% y el Frente Amplio con un 6,8%.

La Coalición Agenda Ciudadana se ubica en un cuarto lugar con un 3,8% de las menciones. Otras agrupaciones tradicionales como la Unidad Social Cristiana (1,7%) y el Progreso Social Democrático (1,5%) registran apoyos inferiores al 2%.

Al igual que en la papeleta presidencial, la indecisión legislativa es significativa, ya que un 33,0% de los encuestados aún no sabe por cuál partido votar para las diputaciones. Un 1,1% optaría por el voto nulo o blanco y un 3,7% no respondió a la consulta.