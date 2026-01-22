Defensoría toma acciones y enfrenta al Hospital San Carlos por citas asignadas hasta para dentro de 26 años

La Defensoría de los Habitantes tomó acciones y pidió explicaciones al Hospital San Carlos porque las listas de espera que tienen en ese centro médico son simplemente desproporcionadas.

La entidad informó que se puso detrás de al menos 10 casos de pacientes que tienen citas programadas de forma irrazonable.

Defensoría pide explicaciones por listas de espera en el Hospital San Carlos. (Archivo)

“Citas asignadas a personas para recibir atención médica en un plazo que va entre 5 y 26 años hizo que la Defensoría de los Habitantes interviniera, de manera inmediata, para pedir explicaciones al Hospital de San Carlos.

“En una gestión dirigida a las autoridades de ese centro hospitalario, la Defensoría solicitó cuentas relacionadas a 10 casos puntuales de pacientes donde el tiempo de espera resulta desproporcionado e irrazonable”, informó la Defensoría.

La consulta abarcó también la necesidad de que se den a conocer datos relacionados con asegurados que requieren valoración inicial, como con aquellos que esperan una cirugía, ya sea que no tengan una fecha asignada o se encuentren en listas de espera prolongadas.

Hasta 26 años a la espera de una cita

La entidad detalló que dentro de los casos que han denunciado los pacientes, hay citas asignadas hasta los años 2030, 2033, 2044, 2045, 2047, 2050 y 2052.

“Se trata de pacientes del servicio de Ortopedia quienes esperan por una corrección que, si no se realiza a tiempo, puede traer consecuencias progresivas y graves, tanto en el plano físico como en el psicológico, social y funcional.

Hay pacientes esperando hasta 26 años por una cita en Ortopedia. (Mayela López)

“Para la Defensoría, los plazos tan prolongados constituyen no solo una violación al derecho fundamental a la salud y una afectación grave a la calidad de vida de los ciudadanos, sino también una negación al acceso oportuno”.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, dice que la existencia de casos en los que hay pacientes que deben esperar tantos años en el sistema de salud, implica una inasistencia clínica, en los criterios de oportunidad, accesibilidad y calidad que rigen el servicio público, y que se ven quebrantados ante la falta de respuesta de la Seguridad Social del Estado.