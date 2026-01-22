Si tiene la cédula vencida y piensa que no puede votar, urge que lea esta información

Si usted tiene la cédula vencida desde hace meses y creía que eso le impedía ir a votar, le tenemos buenas noticias.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que se les permitirá votar a las personas que tengan la cédula vencida, siempre y cuando no se haya vencido hace más de un año.

El TSE explicó que usted puede votar con la cédula si esta no tiene más de un año de vencida. (John Durán)

“A dos semanas del domingo 1° de febrero, día en que se celebrarán los comicios nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recuerda a los electores varios aspectos importantes para ejercer el sufragio y gestionar a tiempo su documento de identidad.

“En primer término, solo se podrá votar con la cédula de identidad en formato físico, ya sea el formato anterior o el nuevo. El documento será válido, aunque esté vencido, siempre que su fecha de vencimiento no sea mayor a un año, es decir, antes del 1.° de febrero de 2025″, detalló el TSE.

Si a usted se le perdió la cédula física y solo tiene la Identidad Digital Costarricense (IDC), eso sí implica un problema, ya que se necesita la física para poder ejercer el voto.

La institución explicó que para este proceso electoral, ya se contaba con el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en las Elecciones Nacionales, previo al lanzamiento de este servicio complementario.

El TSE ampliará horarios para que quienes necesitan renovar la cédula puedan hacerlo antes de las elecciones. (Rafael Pacheco)

¡Todavía tiene chance para ir por una cédula nueva!

Ahora bien, si tiene la cédula vencida hace más de un año o se le extravió, todavía tiene tiempo de ir por una nueva para que pueda cumplir con su deber de ciudadano, e ir a votar el primer domingo de febrero.

El TSE ampliará su horario de atención con el objetivo de facilitar la solicitud y retiro de cédulas de identidad, en su sede central ubicada en San José, y en sus 32 oficinas regionales, únicamente para estos trámites, en las siguientes fechas y horarios:

- Sábado 24 de enero: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (solo en sede central).

- Del lunes 26 al viernes 30 de enero: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

- Sábado 31 de enero: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

- Domingo 1.° de febrero: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.