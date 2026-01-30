Así cerró Ignacio Santos el último debate presidencial que presentó en Teletica

Ignacio Santos anunció este jueves que el Debate Final de este jueves, que organizó canal 7 con cinco candidatos a la presidencia, será el último a su cargo, confirmando así que su retiro está más cerca que nunca.

Ignacio Santos cerró su ciclo en canal 7 en los debates presidenciales este jueves. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al cerrar su última participación en una actividad de ese tipo, Ignacio agradeció a los candidatos presidenciales que participaron en el encuentro y envió un mensaje a los electores que irán a las urnas el próximo 1 de febrero. Eso sí, no se dio mayores detalles sobre su futuro en Teletica.

“Para Televisora de Costa Rica ha sido una inmensa satisfacción haber transmitido este debate donde cinco personas con diferentes puntos de vista, con diferentes propuestas han debatido como usted lo ha visto, han intercambiado opiniones, han contrastado visiones de nuestro país con respeto, civismo y corrección”, dijo Santos.

Ignacio Santos dijo esto sobre su futuro en Teletica

“De parte de nosotros, agradecerles a los cinco el ejemplo que nos han dado. A todos ustedes allá en su casa mediten mucho su voto y salgan a votar el próximo domingo. Un fuerte abrazo”, dijo Santos.

Don Ignacio lanzó la bomba de su último debate en una transmisión streaming que realizó Teletica previo al espacio político, en el que participaron Ariel Robles, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo y José Aguilar.

Los rumores apuntan a que el director de Telenoticias se acogería a su pensión en algún momento de este 2026.