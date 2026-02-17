Ignacio Santos se despide definitivamente de Teletica

Ignacio Santos fue director de Telenoticias por años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos dio la gran sorpresa este martes al despedirse definitivamente de Teletica.

El comunicador, al final de la edición del mediodía de Teletica, dio un mensaje de agradecimiento a todos los televidentes y a las personas que lo apoyaron en tantos años en la televisora.

Con voz entrecortada, su mensaje fue breve pero muy claro.

“El mejor equipo con el que he podido trabajar y a mis colegas, valientes y críticos, ejemplares en estos tiempos complejos. Debo destacar a Lázaro Malvárez, con quien he tenido el honor de trabajar durante 32 años y también quiero resaltar el apoyo de René Picado para realizar un periodismo profesional e independientes”, dijo.

“Feliz tarde, un fuerte abrazo”, fueron sus últimas palabras en el canal.

Inesperado adiós

Si bien, en el último debate antes de las elecciones nacionales de este año, el comunicador había anunciado que sería el último, no había fecha exacta para que don Ignacio se despidiera.

En aquel momento, aprovechó que todos los focos estaban centrados en el evento organizado por el canal para dar el bombazo.

“Hay ansiedad y ganas de hacerlo (el debate). La ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate”, afirmó el director de Telenoticias ese 29 de enero.