Nancy Dobles e Ignacio Santos presumen su gran amor y director de Telenoticias aparece como casi nunca

Ni el frío de este sábado fue impedimento para que Nancy Dobles e Ignacio Santos presumieran su amor con unas hermosas fotografías que compartieron mientras caminaban por el Parque Metropolitano La Sabana.

La pareja, que lleva cerca de 18 años juntos, se mostró feliz y enamorada este 7 de febrero, durante un paseo familiar en el concurrido parque josefino, donde aprovecharon para ejercitarse y disfrutar al aire libre.

Nancy Dobles e Ignacio Santos presumieron su amor este sábado.

Un paseo muy familiar

En las imágenes, el director de Telenoticias y la presentadora de Buen día aparecen muy risueños y cómplices junto al “hijo” que tienen en común: su querida mascota Benny Santos Dobles.

El peludito posa a los pies de la pareja, que está sentada en una de las bancas del parque capitalino, luciendo relajados, sonrientes y muy enamorados. En otra de las fotografías, el consentido de la casa aparece en brazos de su amo.

Ignacio Santos junto a su "perrhijo" Benny Santos Dobles.

Abrigo para ella y look relajado para él

En las postales, Nancy Dobles se dejó ver bien abrigada para enfrentar el clima fresco, en contraste con Ignacio Santos, quien llamó la atención al mostrarse como pocas veces: con ropa deportiva y pantaloneta, dejando de lado el tradicional traje entero con que suele aparecer en Telenoticias.

Nancy Dobles se abrigó para enfrentar el frío clima de sábado, pero Ignacio Santos lució piernón.

Mensajes llenos de cariño

Las fotografías no tardaron en llenarse de reacciones positivas, donde muchos seguidores destacaron lo felices y bien que se ven juntos.

“¡Qué lindas fotos! Que sigan disfrutando mucho la salud y la vida”, “lindos”, “lluvia de bendiciones para ambos”, fueron parte de los mensajes que recibieron.