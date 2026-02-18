El periodista y presentador de 7 Días, Rodolfo González, es el nuevo director de Telenoticias.

Rodolfo González es el nuevo director de Telenoticias. (JOHN DURAN)

Así lo comunicó Teletica este martes en un comunicado de prensa, horas después de que Ignacio Santos confirmara que deja la dirección del noticiero tras 28 años al frente.

La televisora destacó la trayectoria de González así como su experiencia dentro del canal para elegirlo en el puesto.

“Cuenta con una sólida formación académica en Periodismo y Derecho y una trayectoria profesional construída con vocación y constancia desde su ingreso a Teletica en 1998″, afirmó la televisora.

González lidera el programa semanal de canal 7, 7 Días desde 2008 y en el 2019 asumió la dirección de Teletica.com. Según el canal, en ese último puesto impulsó “la integración de contenidos y la modernización digital”.

“Su trayectoria demuestra experiencia técnica y un compromiso sostenido con la verdad, la ciudadanía y el bien común”, señaló la empresa.

Rodolfo González asume la dirección de Telenoticias tras 26 años en Teletica. (redes/Facebook)

¿Hacia dónde va Telenoticias?

Teletica también indicó el rumbo que tomará el noticiero con la designación de su nuevo director.

“Telenoticias seguirá siendo un referente informativo capaz de enriquecer el debate público y contribuir al fortalecimiento de la vida democrática”, mencionó la empresa.

Asimismo destacaron el compromiso, ética y profesionalismo de Rodolfo para liderar la redacción de Telenoticias.

“Estamos seguros de que, con su compromiso, profesionalismo y sentido ético, Rodolfo González Mora desempeñará sus funciones con responsabilidad, integridad y rigor. Le deseamos éxito en esta etapa y le brindamos nuestro respaldo institucional”, indicó el canal.