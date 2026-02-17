Esto dijo Pilar Cisneros tras retiro de Ignacio Santos de Telenoticias

Pilar Cisneros dijo a La Teja lo que piensa del retiro de Ignacio Santos como director de Telenoticias.

Aunque la despedida de Santos tomó por sorpresa a muchos de los televidentes que estaban viendo Telenoticias este martes al mediodía, Cisneros dijo que era algo que veía venir.

“No me sorprendió para nada, hacía mucho tiempo que había rumores en el sentido de que ya se iba, casi tiene la edad para retirarse, cumple 64 años, creo, (los cumple el 6 de marzo) por eso no me sorprendió para nada”, expresó la actual diputada oficialista.

Pilar Cisneros dijo lo que piensa sobre el retiro de Ignacio Santos. (Asamblea Legislativa/La Nación)

¿Volvería Pilar Cisneros a Teletica?

Al consultarle a Pilar Cisneros si ella analizaría la posibilidad de regresar a Teletica ahora que Ignacio Santos se va, fue muy contundente en la respuesta.

“No, jamás. No, no, no. Ya yo pasé por esa etapa . Ya no. Es un trabajo superduro, superdemandante. A mí me fascina el periodismo, no voy a decir que no, pero igual, la Teletica de hoy está muy alejada de los valores que yo tengo. No, de ninguna manera”, manifestó.

También le preguntamos a Cisneros cómo piensa que será Telenoticas ahora y dijo que habría que ver quién llegará como director.

“Depende de a quién nombren. Yo no sé, me dicen que iban a nombrar a un señor de apellido Brenes, no lo conozco, no tengo la menor idea, entonces no sé. A ver, (si fuera) Rodolfo González, yo le puedo decir que sería muchísimo mejor que Ignacio porque es un periodista superserio.

Ignacio Santos se retira de Telenoticias y causa sorpresa. (Archivo)

Compañeros de muchos años

Santos y Cisneros formaron una yunta profesional durante muchos años. Tuvo su primer capítulo importante juntos en NC4 (Noticiero de Canal 4), a finales de los años 90.

Luego pasaron a Teletica, donde fueron codirectores de Telenoticias durante 15 años.

En el 2013, Cisneros dejó Telenoticias y luego se dio un divorcio entre ellos; incluso ella ha criticado a Santos y a Teletica asegurando que es parte de la prensa canalla.