Pilar Cisneros arremete contra nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos y dijo lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir

La diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, afirmó estar en desacuerdo con la contratación, en el Ministerio de la Presidencia, del hijo del diputado electo de esa misma agrupación, José Miguel Villalobos.

Así lo señaló la noche de este viernes, durante una entrevista en el programa Interferencia, de Radioemisoras UCR.

Al ser consultada sobre quién podría asumir la jefatura de fracción del oficialismo, Cisneros iaseguró que no cree que Villalobos sea la persona idónea.

José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, se refirió a las declaraciones de Pilar Cisneros, vocera oficialista, rechazando cualquier relación con él. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)

“Creo que es una persona de carácter muy difícil y lo menos que queremos es alguien así, con un carácter tan fuerte”, manifestó.

La periodista Hulda Miranda le preguntó si hubiera preferido que Villalobos no fuera diputado del oficialismo. Ante esto, Cisneros respondió que ella “no tenía vela en ese entierro”, a lo que la entrevistadora replicó que sí la tenía.

En otro momento, la legisladora cuestionó la contratación del hijo del diputado, como asesor en Casa Presidencial.

“Lo critico ahora. No estoy de acuerdo con la red de cuido, de ninguna manera. Tengo un hijo que es periodista, es un fotógrafo maravilloso; me hubiese encantado que trabajara en mi despacho o haberlo metido en el grupo que está trabajando en Casa Presidencial. Sobre mi cadáver, de ninguna manera lo voy a hacer, porque no creo en eso”, expresó, en alusión al caso.

Cisneros aseguró que consultó sobre la contratación cuando se enteró del nombramiento.

“Yo pregunté, porque me enteré el día que lo sacaron, y me dijeron: ‘él participó en un concurso, ganó un concurso’. Ok, eso a mí no me consta. No sé. ¿Que si estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Por supuesto que esto es red de cuido”, afirmó.

La diputada concluyó señalando que este tipo de situaciones no deberían darse y recordó que el actual Gobierno ha criticado en el pasado la designación de puestos “a dedo” en distintas instituciones públicas.