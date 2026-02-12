A hijo de José Miguel Villalobos le dan trabajo en Casa Presidencial, ¿qué dijo el abogado al respecto?

José Miguel Villalobos Umaña, diputado electo del Partido Pueblo Soberano, defiende el nombramiento de su hijo, José Miguel Villalobos Herrera, como asesor jurídico en Casa Presidencial.

Tanto José Miguel Villalobos padre como hijo son abogados. Además, el diputado electo es amigo personal y defensor del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por lo que ha estado muy cerca del gobierno en la presente administración.

José Miguel Villalobos defiende el nombramiento de su hijo en Casa Presidencial. (John Durán)

Según confirmó el futuro diputado a La Teja, su hijo ingresó a trabajar a Casa Presidencial en julio del año pasado para un nombramiento interino que finalizará el 7 de mayo del 2026.

Al consultarle a Villalobos si él tuvo injerencia en el nombramiento de su hijo, dijo que no hablaría del tema.

“Sobre eso no me voy a referir, eso es un tema de mi hijo, a quien admiro, respeto y quiero, y sobre ese tema yo no voy a opinar”, manifestó.

Villalobos aseguró sentirse ofendido por la pregunta

También le preguntamos al abogado del presidente Chaves qué pensaba que el mandatario haya criticado las redes de cuido y los nombramientos de amigos y familiares de personas cercanas al poder en puestos públicos y aseguró que la pregunta lo ofendía.

“... A cualquier persona decente y correcta no le puede parecer nada mal que un abogado decente, correcto, inteligente como mi hijo trabaje en la Casa Presidencial. Solo usted ha hecho esa pregunta.

Villalobos se considera un amigo del presidente Rodrigo Chaves. (Albert Marín)

“Me parece que las personas decentes y correctas no hacen esas preguntas, ni siquiera pueden dudar de eso, mucho menos preguntármelo a mí; la pregunta me ofende, no se la voy a contestar”, expresó Villalobos.

Insistimos a Villalobos al decirle que en ningún momento lo queríamos ofender, sino que queríamos conocer su opinión sobre el nombramiento del hijo, debido a las múltiples críticas que ha hecho el Poder Ejecutivo por nombramientos de familiares de personas cercanas al gobierno, en puestos públicos.

“A mí no me parece mal, esa es mi respuesta”, puntualizó el abogado.