Pilar Cisneros habla de la relación que tiene con el diputado electo José Miguel Villalobos

Tras semanas de silencio, la diputada oficialista Pilar Cisneros se refirió este miércoles a la relación que mantiene con el abogado y diputado electo del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

La declaración se dio en el Plenario, en medio de la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, cuando el nombre del abogado volvió a salir a relucir en un intercambio entre bancadas.

Pilar Cisneros en el Plenario de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa /La Nación)

LEA MÁS: En su día más importante Laura Fernández jugó a las escondidas

El origen de la polémica

Villalobos fue electo como diputado por el primer lugar de Alajuela en las pasadas elecciones nacionales, en la papeleta del partido con el que Laura Fernández ganó la presidencia de la República.

Su designación generó cuestionamientos desde distintos sectores, debido a que ha sido defensor en el llamado Caso Fénix, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Costa Rica, así como abogado de un pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una menor de edad, entre otros.

Además, José Miguel Villalobos es abogado del presidente Rodrigo Chaves.

Durante la campaña electoral, tanto Cisneros como Fernández evitaron profundizar sobre los cuestionamientos relacionados con la nominación del jurista al Congreso.

El roce en el Plenario

El tema revivió cuando Pilar Cisneros cuestionó los atrasos judiciales en casos polémicos, como el de la trocha fronteriza, este miércoles.

LEA MÁS: Los polémicos casos del candidato a diputado chavista que justificó violación de niña como “relación sexual normal”

La bancada del Frente Amplio le respondió señalando que uno de los atrasos en ese proceso se debió, precisamente, a gestiones del propio Villalobos, quien figura como abogado en ese expediente.

José Miguel Villalobos ha acompañado al presidente Rodrigo Chaves al Congreso en al menos dos ocasiones. (John Durán/La Nación)

Fue entonces cuando Cisneros aclaró públicamente cuál es su vínculo con el diputado electo.

“El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien ni defiendo, ni le hablo ni tengo ninguna amistad con él”, afirmó Cisneros.

Llama la atención su declaración

Las palabras de la legisladora oficialista generaron sorpresa en el Congreso, tomando en cuenta que Villalobos ha acompañado en al menos dos ocasiones al presidente Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa, en audiencias previas a votaciones relacionadas con el levantamiento de su inmunidad.

LEA MÁS: (Video) José Miguel Villalobos trata de “cobarde y miserable” a ciudadano que llegó a cuestionarlo

Con esta declaración, Pilar Cisneros marcó distancia públicamente de José Miguel Villalobos, en medio de un ambiente político que sigue caldeado por los casos judiciales, las tensiones entre bancadas y el ascenso al poder de Fernández.