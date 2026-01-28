Los polémicos casos del candidato a diputado chavista que justificó violación de niña como “relación sexual normal”

José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, se ha convertido en una de las piezas más polémicas de la campaña electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Villalobos ha estado involucrado en casos sonados como La Trocha y ha defendido a sospechosos de delitos sexuales, de homicidio y de narcotráfico, lo que genera desconfianza y críticas hacia él.

José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chaves, ha defendido a narcos y abusadores sexuales. (Albert Marín)

Estos son algunos de los casos más cuestionados de Villalobos:

- José Miguel Villalobos es defensor de varios de los imputados en el caso de la “Trocha Fronteriza”, uno de los procesos penales más criticados por el presidente Rodrigo Chaves, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que ese caso se ha hecho interminable.

Sin embargo, ha omitido mencionar que muchos de los atrasos en ese juicio se deben precisamente a Villalobos, quien se ausentó de audiencias en al menos dos ocasiones, argumentando que sus horarios chocaban con otros casos que llevaba como abogado.

LEA MÁS: Ariel Robles desarmó a Laura Fernández con una pregunta que la dejó en evidencia y mal parada

El caso de la Trocha fue denunciado por la expresidenta Laura Chinchilla. Involucra a funcionarios públicos y empresarios que, presuntamente, habrían recibido sobornos, como viajes y fiestas, a cambio de gestionar y aprobar facturas infladas o ficticias de maquinaria, provocando millonarios perjuicios al Estado.

Defiende al presunto cabecilla de una banda narco

- Él también es defensor en el Caso Fénix, en el que defiende a siete sospechosos de narcotráfico, incluido el presunto cabecilla, un hombre de apellidos Segura Ángulo, a quien le dicen “Narizón”. El imputado habría liderado durante años una banda narcotraficante y con las ganancias del negocio ilícito habría creado diferentes negocios como restaurantes, lubricentros, verdulerías, llanteras y una finca ganadera, para lavar el dinero.

Villalobos se considera amigo personal del presidente de la República. (John Durán)

En el caso figuran como sospechosos de ser testaferros funcionarios bancarios, contadores y notarios.

- Villalobos también participó en un juicio contra narcotraficantes, específicamente el de la Banda del Indio, un criminal que vivía en Desamparados y se apoderó de territorios del sur de la capital.

En esa oportunidad él defendió a Silvia Martínez, una de las imputadas, quien fue condenada a ocho años de cárcel por tráfico agravado de drogas.

LEA MÁS: Esto dijo José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chaves, cuando le preguntamos por la suspensión

- El nombre del abogado del presidente Chaves también figuró en el sonado caso del crimen de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido en el 2020. Villalobos fue el defensor del empresario Harry Bodaan, uno de los tres imputados por el homicidio. Boodan fue absuelto por el caso, pero la Fiscalía presentó un recurso de apelación que fue acogido. Se está a la espera de la fecha de un nuevo juicio.

Villalobos es candidato a diputado por la provincia de Alajuela. (Albert Marín)

Justificó la violación de una niña por parte de un pastor

- Este martes en el debate de Repretel y Monumental quedó al descubierto uno de los casos más polémicos que ha llevado Villalobos como abogado, luego de que el diputado Ariel Robles lo sacara a la luz.

El actual candidato a diputado por Alajuela participó en un juicio en el que intentó evitar la condena contra un pastor de 55 años, quien cometió delitos sexuales contra una niña de 14 años.

LEA MÁS: Este fue el indignante caso que Laura Fernández condenó en vivo sin saber que era de un candidato a diputado suyo

Villalobos dijo, en el 2023, que el pastor mantenía una “relación sexual normal” con la víctima menor de edad, y no una relación abusiva como lo determinó el Tribunal Penal de Heredia.

En el juicio quedó demostrado que el pastor tuvo una relación abusiva y aprovechó la vulnerabilidad de la niña para cometer los delitos, tanto en la casa del pastor, como en una gira en Limón. La adolescente sufrió las agresiones entre el 2011 y el 2012.

Ariel Robles dejó a Laura Fernández muy mal parada

El pastor fue condenado a 34 años de cárcel el 28 de noviembre por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y uno de tentativa de violación calificada.

Fue suspendido por el Colegio de Abogados

- José Miguel Villalobos también ha estado bajo la lupa del Colegio de Abogados; incluso, el año pasado estuvo suspendido durante unos días por una acusación en su contra.

Villalobos fue denunciado por una mujer de apellido Umaña, quien dijo que le había pagado para hacer un trabajo que no habría realizado. El Colegio le ordenó al abogado devolverle a la mujer la suma de cinco mil dólares ($5.000) o su equivalente total en colones (¢2.893.200).

Laura Fernández defiende a José Miguel Villalobos y dice que es honesto. (Rafael Pacheco)

Laura Fernández ha sido muy cuestionada por llevar a Villalobos en su nómina de diputados, pero ella lo defiende a capa y espada, pues asegura que todos sus candidatos a diputados son honestos.