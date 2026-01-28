Ariel Robles desarmó a Laura Fernández con una pregunta que la dejó en evidencia y mal parada

Este martes en la noche se llevó a cabo el debate presidencial organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, y tuvo algunos momentos acalorados. El más llamativo fue cuando Ariel Robles (del Frente Amplio) encaró a Laura Fernández (Pueblo Soberano) y la desarmó con una incómoda pregunta que la dejó muy mal parada.

En la actividad participaron también los candidatos Natalia Díaz (Unidos Podemos), Fabricio Alvarado (Nueva República), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista).

El debate de Repretel y Monumental tuvo fuerte ataques a Laura Fernández. (Rafael Pacheco)

Los candidatos iniciaron con debates cara a cara, en parejas, y fueron rotando por rondas para que todos tuvieran la oportunidad de preguntarse entre sí. Ellos eran los que tenían el control de las preguntas y el formato del programa fue sumamente rápido.

En la primera ronda, Natalia Díaz hizo su consulta a Fabricio Alvarado. Le dijo si realmente el quitar las libertades individuales es bueno para el país.

Fabricio, quien defiende esa propuesta, respondió que la idea ha sido construida con expertos y que no es improvisada; además dijo que, en caso de que se quiera aplicar, debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que no es algo a la ligera.

Ariel Robles le preguntó a Claudia Dobles si se arrepiente de haber participado en un gobierno del PAC que congeló salarios.

Ariel Robles le hizo una pregunta a Laura Fernández que la dejó muy mal parada. (Rafael Pacheco)

Ella dijo que esas decisiones se tomaron con responsabilidad para sobrellevar la situación económica en el país de la pandemia y que esas decisiones están dando resultados en este momento y permiten cuidar familias. Prometió descongelar los salarios, así como incrementar cupos en educación y en red de cuido.

Álvaro Ramos le preguntó a Laura Fernández cómo abordaría el tema de los préstamos gota a gota y ella dijo que con una reforma legal a la Ley de Usura. Ramos le comentó que él quiere implementar una ley del olvido, pero ella dijo que no está a favor de esas alcahueterías.

Juan Carlos Hidalgo le contó a Eli Feinzaig qué piensa de la idea que tienen varios candidatos de quitar las garantías individuales. El liberal progresista dijo que era elegante decirle al tema “suspensión de garantías”, cuando lo que pretenden es que se puedan allanar casas sin orden de un juez, impedirle a la gente movilizarse, detener personas por expresarse, entre otras cosas así de delicadas.

Fernández se mostró esquiva con las preguntas que le hicieron. (Rafael Pacheco)

Vuelta en el cara a cara

Cuando se invirtió el cara a cara, Fabricio le preguntó a Natalia por qué en su plan de Gobierno menciona poco a las mujeres y ella le respondió que solo por el hecho de ser mujer no tienen que facilitarse las cosas para ellas. Contó que ella ha tenido varios puestos importantes y todos se los ha ganado con esfuerzo.

Claudia le preguntó a Ariel si están dispuestos a dejar entrar barcos de otros países cuando sea necesario, ya que en diciembre pasado se opusieron a la entrada de un buque. Ariel dijo que pueden entrar los barcos, siempre y cuando no vengan armados.

Laura le preguntó a Ramos qué respondía al desastre ecológico que causó Liberación en el pasado y también por el tema de Figueres y el tiempo que pasó en Suiza, pero él le dijo que estaba confundida porque le estaba preguntando a las personas equivocadas. Reconoció los errores en el pasado, asegura que aprendieron de ellos, pero dijo que ahora están enfocados en cómo van a resolver los problemas del país.

Eliécer le preguntó a Juan Carlos si está dispuesto, al igual que él, a quitar impuestos. Hidalgo le respondió que sí, están enfocados en plantear medidas concretas para reducir cargas sociales.

Decenas de personas llegaron a apoyar sus candidatos. (Rafael Pacheco)

Encuentro entre Fabricio y Laura

Luego de la fuerte denuncia que hizo el lunes Laura contra Fabricio, al decir que presuntamente él la acosó sexualmente cuando trabajaba en la Asamblea Legislativa, todo el mundo estaba al pendiente de si volverían a tocar el tema, pero no fue así.

Cuando les tocó debatir, hablaron de temas de la Asamblea Legislativa, ya que Laura lo acusó de haber sido deficiente como legislador. Fabricio se defendió y tampoco tocó el tema del presunto abuso que él asegura que nunca existió.

Otro encuentro importante fue el de Claudia y Natalia, ya que la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana le preguntó cuáles eran las diferencias entre ella y Laura Fernández, ya que las dos fueron ministras de Rodrigo Chaves.

Natalia dijo que no hay que vivir en el pasado y que está satisfecha de haber ayudado al país, pero dijo que no entendía por qué sacaban el nombre de Rodrigo Chaves si él ni siquiera es candidato. También dijo que la principal diferencia es que ella sí buscó su propio camino.

El debate tuvo un ritmo intenso y rápido. (Rafael Pacheco)

Laura encaró a Natalia, su excompañera

Laura sorprendió al criticar fuertemente a quien fuera su compañera de trabajo, Natalia Díaz.

Le dijo que por qué se atrevía a decir que mucho de lo que está pasando en seguridad era culpa de Rodrigo Chaves y Natalia sostuvo su posición. Argumentó que él es el comandante en jefe de la Fuerza Pública y la prevención es su responsabilidad.

Además, le dijo a Laura que esa forma confrontativa de Chaves no ayuda en nada a bajar la delincuencia y los homicidios. También dijo que se nota que ella lleva el mismo estilo y que eso es señal de que tampoco tendría éxito en un eventual gobierno. Natalia también le dijo a Laura que era una “ignorante” en administración pública.

Ariel desarmó a Laura Fernández con fuerte pregunta

Laura le preguntó a Ariel el porqué señala el movimiento de Rodrigo Chaves como dictadura y no lo vio así en el pasado con el bipartidismo y él le dijo que la diferencia es que en el pasado otros partidos hacían chorizos y respetaban la democracia, pero el gobierno actual hace chorizos y también irrespeta la democracia.

Ariel Robles llevó un documento que dejó mal parado a José Miguel Villalobos. (Reproducción)

Cuando le tocó a Ariel preguntarle a Laura, se sacó un As de debajo de la manga y le consultó que qué creía de que un hombre hablara de una relación sexual entre una niña de 14 años y un hombre mayor como algo normal.

Laura se mostró indignadísima y dijo que era una bajeza de pregunta y que por supuesto que le indignaba y le dolía y que sería implacable.

Ariel sacó un papel y lo mostró y dijo que esperaba realmente que fuera implacable, porque el que había hecho ese comentario de que una relación impropia era algo normal había sido el abogado José Miguel Villalobos, quien es candidato a diputado por Alajuela. Entonces que si de verdad era implacable, debía pedirle la renuncia, pero ella cambió el discurso y dijo que si él tenía algo contra algún miembro de su partido presentara la denuncia.

Ariel Robles dejó a Laura Fernández muy mal parada

Claudia Dobles le contestó sin pelos en la lengua a Laura Fernández

Laura Fernández encartó a Claudia Dobles y le dijo que ella es una copia del PAC y que ese partido cometió muchos errores en sus dos administraciones.

Dobles dijo que todos los gobiernos se equivocaban y que ellos han pedido perdón por lo que hicieron mal, pero que, a diferencia del oficialismo, ellos no llevan “criminales” como candidatos a diputados.

Dobles le sacó en cara que sus candidatos para el Congreso tienen en total más de 50 causas abiertas, entre ellos el abogado José Miguel Villalobos, quien defiende narcos y le debe una millonada a la Caja, y Marta Esquivel, sospechosa del caso Barrenador.