Así fue el tenso intercambio entre Laura Fernández y Claudia Dobles en el debate

El Debate Total de Repretel tuvo uno de sus momentos más intensos con el cruce directo entre Laura Fernández y Claudia Dobles, un intercambio marcado por acusaciones fuertes, reproches personales y respuestas sin rodeos frente a las cámaras.

Candidatas se dijeron de todo

El enfrentamiento inició cuando Laura Fernández cuestionó a Dobles sobre las diferencias entre el PAC y la Coalición Agenda Ciudadana. “¿O cuáles son los cambios entre el PAC y el CAC, además de los colores de la bandera, doña Claudia?”, lanzó.

La respuesta de Claudia Dobles fue inmediata y contundente. “Si ha habido un gobierno violento y autoritario, es este. Pero no me sorprende que usted no pueda verlo”, replicó, antes de cuestionar directamente al equipo que acompaña a Fernández.

“La gente intachable que usted lleva tiene más de 50 causas penales abiertas. Tienen un comportamiento más de criminales buscando impunidad que de personas que quieren trabajar por Costa Rica”.

Laura Fernández y Claudia Dobles protagonizaron el cruce más tenso del debate. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dobles también acusó a Fernández de negar problemas del país y de mentir a la ciudadanía.

“Usted viene aquí a negarle a Costa Rica el pico disparador de homicidios, el apagón educativo, el hueco fiscal, la gasolina y la electricidad por las nubes, el desempleo y la pobreza”, enumeró.

Fernández respondió visiblemente molesta.

“Doña Claudia, de veras, no le hagan más daño al pueblo de Costa Rica”, dijo, antes de contraatacar señalando a figuras cercanas a Dobles.

“¿Es en serio que usted quiere que tengamos esta conversación cuando ustedes son exactamente el mismo grupo de personas que llevó a Costa Rica a la destrucción de su educación?”.

El intercambio subió aún más de tono cuando Dobles insistió: “Nunca jamás hemos visto una administración tan corrupta y tan descarada en su corrupción como esta”, y remarcó: “No somos lo mismo. La diferencia es que nosotros sí respetamos procesos y pedimos rendición de cuentas”.

Fernández cerró el cruce asegurando que no podía creerle a su rival.

“Tremendamente me llama la atención su falta de coherencia. Lamentablemente, doña Claudia, no le puedo creer nada de lo que vino a decir aquí”.

El choque se extendió por varios minutos y se consolidó como uno de los enfrentamientos más fuertes.

El momento marcó uno de los puntos más álgidos del Debate Total. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA