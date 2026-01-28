Exdiputada Marolin Azofeifa denuncia supuesto acoso de parte de Fabricio Alvarado

La exdiputada Marolin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado, por supuesto acoso, mientras estuvo en la Asamblea Legislativa, durante el período 2018-2022.

Azofeifa, quien en la actualidad es asesora del diputado Yonder Salas, del Partido Nueva República, publicó un video este martes, en donde dijo que en el tiempo en el que fue diputada vivió cosas inapropiadas de parte del candidato a la Presidencia por el Partido Nueva República.

La exdiputada y asesora Marolin Azofeifa denunció supuesto acoso de Fabricio Alvarado. Foto Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

El mensaje de Marolin Azofeifa

Este fue el mensaje que dio a conocer la exlegisladora limonense:

“Soy Marolin Azofeifa, exdiputada y asesora legislativa, del partido de Fabricio Alvarado. Hoy decido hablar, aunque sé que hacerlo me traerá consecuencias. Cuando fui diputada, viví cosas que nunca imaginé vivir dentro de la Asamblea Legislativa; cosas relacionadas con Fabricio Alvarado.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado tacha de “campaña sucia” las acusaciones de Laura Fernández y así responde la candidata presidencial

“Acercamientos impropios y sin permiso, comentarios y comportamientos que cruzaron la línea del respeto, a una mujer. Durante mucho tiempo, guardé silencio, porque él tenía poder, porque denunciar era exponer a mi familia y a mí misma.

“Porque en política muchas veces, protegen al poderoso y desacreditan a nosotras las mujeres; pero al ver a doña Laura (Fernández) en el debate (Noticias Columbia, lunes anterior), decirlo sin miedo y con firmeza, me hizo sentir que quedarme callada es permitir que estos abusos sigan pasando.

Exdiputada Marolin Azofeifa denuncia a Fabricio Alvarado

“Nosotros no podemos seguir callando. Me indigna, me enoja ver a Fabricio Alvarado hablar de Dios, de moral, de valores, frente a cámaras, en conferencias de prensa, cuando quienes hemos vivido acoso con él sabemos que la realidad es muy distinta.

LEA MÁS: Diputado comparte foto de Laura Fernández con Fabricio Alvarado y asegura que todo es mentira

“La fe no se usa como escudo, los valores no se usan como discurso; hoy hablo por mí y por muchas mujeres que no se han atrevido a hablar. No más miedo, no más hipocresía, no más abuso de poder. Costa Rica merece líderes con valores reales y las mujeres merecemos respeto”.