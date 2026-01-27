Diputado comparte foto de Laura Fernández con Fabricio Alvarado y asegura que todo es mentira

La imagen que compartió David Segura. Captura (david segura /captura)

El diputado del Partido Nueva República, David Segura, avivó la controversia al compartir una foto vieja de Laura Fernández junto a Fabricio Alvarado y afirmar que con esa imagen se demuestra que “todo es mentira”.

“Acá tienen la foto de una mentirosa. Recuerdo bien cómo le rogaba insistentemente a Fabricio Alvarado por un puesto. Y eso fue después del cuento falso que se inventó hoy (lunes) en Columbia.

He orado mucho a Dios para que Costa Rica abra los ojos. Para que el pueblo entienda que Fabricio es un auténtico conservador y la otra es una copia falsa”, dijo el diputado.

Mensaje de David Segura. Captura (david segura /captura)

Segura expresó que la candidata a la Presidencia se hundió sola en el debate y siempre será recordada por ser un títere sin inteligencia emocional.

“La que pusieron porque no había nadie más y la que ni siquiera tiene pasta para elaborar un discurso coherente. ¿Ya ven por qué no la dejaban ir a debates? Todo mal. En la primera pregunta le consultaron sobre seguridad y contestó de chayotes. Bastó un debate para quedar como lo que es: una farsa”, agregó en la publicación.

Segura afirmó que Fernández no tuvo la capacidad de pedirle la renuncia al candidato a diputado José Miguel Villalobos, quien presuntamente es defensor de narcos y asesinos.

“Una títere que puso como diputada de Heredia a quien, cuando fue magistrada, votó a favor del matrimonio gay.

“Una títere que puso como candidata de Guanacaste a quien Rodrigo Chaves echó cuando declaró de interés público la marcha gay.

“Una títere que un día dijo que estaba a favor de la norma técnica de aborto y hasta ofendió a Fabricio, pero luego en campaña dijo que debía quitarse (al final el tiempo le dio la razón a Fabricio).

“Una títere que fue la máxima defensora de la Agenda 2030, pero ahora trata de jugar de conservadora. Porque está obsesionada con Fabricio y el apoyo que siempre ha tenido”, agregó en el post.

David Segura comentó que este lunes Laura quedó en ridículo ante todo Costa Rica, ya que cayó muy bajo con su discurso.

“Como diputado pude conocer a Laura Fernández muy bien. Una mentirosa que incumplió cada una de las cosas. Sin liderazgo, sin inteligencia, sin capacidad. Si yo contara las pestes que habló ante mí de Rodrigo Chaves, creo que nunca la habrían puesto de candidata”, concluyó.

Este medio se comunicó con el equipo de prensa de Laura Fernández para conocer su posición ante las declaraciones; al cierre de esta nota, aún no habíamos recibido una respuesta oficial.