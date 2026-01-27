Video muestra la incomodidad de Evelyn Fachler antes de mandar a sacar a escandalosos en debate de Columbia

Evelyn Fachler estaba muy molesta con los abucheos y aplausos en el debate de la U Latina y Columbia. (JOHN DURAN/John Durán)

Un video compartido por la usuaria de TikTok Abril Umaña dejó al descubierto el tenso momento que vivió la periodista Evelyn Fachler durante un debate en Columbia, cuando tuvo que intervenir ante el comportamiento del público.

La situación se dio mientras la candidata Laura Fernández hablaba y relataba que, cuando era asesora en la Asamblea Legislativa, Fabricio Alvarado presuntamente la llevó a una oficina para entregarle una Biblia, hecho que ella calificó como acoso. En medio de su intervención, parte del público comenzó a aplaudir y otra a abuchear, generando un ambiente incómodo en el estudio.

Evelyn Fachler pone orden en debate tras escándalo del público

LEA MÁS: En el debate de Columbia se habló de democracia, seguridad y hasta hubo una acusación de supuesto acoso sexual

En el clip se observa cómo Fachler, desde su puesto, hace varias señas pidiendo silencio y respeto. Sin embargo, las advertencias no surtieron efecto inmediato. Una vez que Fernández terminó de hablar, la periodista tomó la palabra y lanzó un llamado directo a quienes estaban interrumpiendo.

LEA MÁS: El peligroso parecido entre el camino de Venezuela con Hugo Chávez y lo que está viviendo Costa Rica

“No, no, no, por favor. La gente que aplaude o que abuchea, les pido respeto y si no pueden, les vamos a pedir que salgan del salón. Qué pena, pero no se trata de eso. Si quieren retirarse, yo les pido que lo hagan, nadie los va a juzgar, pero si no se pueden contener, tendrá que ser así”, expresó Fachler, visiblemente seria.

La comunicadora también recalcó que ese tipo de actitudes no son justas para los candidatos ni para el desarrollo del debate, que busca informar a la audiencia en un ambiente de orden y respeto.