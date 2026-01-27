En el debate de Columbia se habló de democracia, seguridad y hasta hubo una acusación de supuesto acoso sexual

Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Laura Fernández (Pueblo Soberano), Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar (Avanza) fueron los protagonistas del debate presidencial de Noticias Columbia y la Universidad Latina.

LEA MÁS: El peligroso parecido entre el camino de Venezuela con Hugo Chávez y lo que está viviendo Costa Rica

Después de las 6:00 p.m., los aspirantes a la presidencia discutieron sobre temas de educación, salud, seguridad y economía, entre otros. Se invitó a los candidatos que lideran la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Seis candidatos participaron en el debate presidencial organizado por Columbia y la Universidad Latina. (John Durán/John Durán)

Candidatos respondieron, otros no

En el primer bloque, los aspirantes respondieron preguntas al azar sobre temas que han afectado al país.

José Aguilar señaló que el caos educativo es una de las mayores facturas para Costa Rica. Dijo que impulsaría una hoja de ruta técnica para reformar la educación, mejorar la empleabilidad juvenil y fortalecer transporte y comedores estudiantiles.

A Laura Fernández le preguntaron si reorientaría el presupuesto hacia la prevención del delito, pero no respondió directamente y mencionó su propuesta para impulsar la educación de las mujeres.

Álvaro Ramos indicó que se necesita un plan nacional de salud mental que integre hospitales y centros comunitarios, además de alianzas público-privadas. También fortalecería los ebáis.

Claudia Dobles se enfocaría en el agro, el turismo y la construcción, mediante conectividad e infraestructura, aunque no explicó cómo por falta de tiempo.

Los candidatos presidenciales hablaron temas de educación, salud, seguridad, entre otros, en el debate organizado por Columbia y la Universidad Latina. (John Durán/John Durán)

Fabricio Alvarado apostaría por el uso de tecnología para que los programas sociales lleguen a comunidades vulnerables y mencionó un proyecto para incorporar blockchain (cadena de bloques) en el Estado.

Ariel Robles dijo que involucraría a municipalidades y comunidades en la planificación y en la definición del uso de los presupuestos.

LEA MÁS: ¿Pueden salir a votar los pacientes internados en hospitales? Esto dice la CCSS

Candidatos se tiraron duro

Ariel Robles cuestionó la suspensión de garantías individuales planteada por Laura Fernández y citó declaraciones de un candidato a diputado de Pueblo Soberano sobre el uso de la Fuerza Pública.

Claudia Dobles le respondió a Ariel, quien la criticó por el congelamiento de salarios y pensiones y afirmó que en su eventual gobierno se descongelarían.

Fabricio Alvarado afirmó que el gobierno pelea con todos, menos con el narcotráfico, en referencia a la criminalidad.

Se tocaron fibras delicadas

En el debate se habló sobre la democracia, la separación de poderes y la suspensión de garantías individuales.

Claudia Dobles dijo que el sistema democrático debe transformarse respetando la división de poderes. Fabricio Alvarado se mostró en contra de aumentar a 40 diputados, como propone Pueblo Soberano.

Álvaro Ramos señaló que para enfrentar la inseguridad no se deben suspender las garantías, sino realizar megaoperativos. Ariel Robles afirmó que se debe quitar territorio a los narcos y reforzar la presencia policial.

Algunos candidatos criticaron a Laura Fernández, así como la gestión del gobierno de Rodrigo Chaves. (John Durán/John Durán)

¿Cómo reaccionarían ante diferentes escenarios?

Se plantearon distintos escenarios para conocer qué acciones tomarían en un eventual gobierno.

Fabricio Alvarado dijo que no permitiría que organismos internacionales y otras naciones decidan sobre Costa Rica en caso de un conflicto armado global y crearía un Consejo Superior de Gestión de la Crisis.

Ariel Robles, en caso de un ataque que paralice los sistemas del Estado, haría una comisión especial e invertiría en seguridad desde el primer día.

José Aguilar declararía una emergencia si el país sufre un apagón masivo e investigaría las causas.

Laura Fernández reiteró que suspendería las garantías individuales para recuperar el control territorial del crimen organizado.

Álvaro Ramos tendría coordinación con diferentes ministerios en caso de protestas por un proyecto de infraestructura y mantendría diálogo con las comunidades afectadas.

Claudia Dobles planteó acciones similares a las del aspirante de Liberación Nacional en caso de una caída abrupta en la recaudación del presupuesto nacional.

LEA MÁS: ¿Quiere enseñar civismo a sus hijos? Así pueden votar este 1.° de febrero

El momento más tenso del debate fue cuando Laura Fernández acusó a Fabricio Alvarado, aseguró que el diputado la habría acosado cuando ella era asesora legislativa en el mandato 2014-2018, asegurando que la habría acorralado en una oficina con el cuento de que le regalaría una Biblia.

Alvarado le respondió que no podía caer más bajo al acusarlo de esa forma para llegar al poder y aseguró que todo es mentira.