¿Quiere enseñar civismo a sus hijos? Así pueden votar este 1.° de febrero

¿Tiene hijos y quiere inculcarles el civismo? Varias instituciones abrirán sus instalaciones para recibir a los niños y los jóvenes el domingo 1.° de febrero.

El Colegio de Periodistas (Colper) y el Museo de los Niños anunciaron actividades especiales para que los menores puedan votar por su candidato preferido en un acto simbólico lleno de alegría.

Mientras los adultos eligen presidente y diputados, los ciudadanos del futuro tendrán sus propios centros de votación.

El Museo de los Niños y el Colper abrirán sus puertas para que los niños y los jóvenes menores de 17 años puedan votar, como un acto simbólico. Foto: John Durán

Estos son los horarios de las votaciones infantiles y juveniles, según la institución:

Colegio de Periodistas

El Colegio de Periodistas abrirá sus puertas el domingo a las 8:30 a.m. en sus instalaciones ubicadas en Sabana Este.

Se recibirá a los niños y jóvenes, de 4 a 17 años, con pintacaritas, inflable y otras actividades para entretenerlos.

Las urnas en el Colper cerrarán a las 3:00 p.m.

Museo de los Niños

Por quinta edición consecutiva, el Museo de los Niños tendrá un espacio en el que los niños pueden participar en la fiesta electoral.

Las urnas estarán abiertas de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. y se habilitarán 15 mesas de votación, que serán atendidas por personal del museo y del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Los jóvenes menores de 17 años también pueden participar en las votaciones infantiles y juveniles organizados por el Colper y el Museo de los Niños. Foto: John Durán

Los menores de entre 3 y 17 años pueden participar en estas elecciones infantiles y juveniles que está organizando el Museo de los Niños.

Los resultados se darán a conocer en las redes sociales del Museo y del TEC, después de que cierren las mesas.

