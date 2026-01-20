Museo de los Niños espera a las familias con entradas a precio especial y nuevas atracciones

El Museo de los Niños invita a las familias a disfrutar de la temporada de vacaciones con una variada propuesta de entretenimiento.

El espacio ofrece alternativas recreativas pensadas para compartir entre niños y adultos en un entorno seguro y familiar.

LEA MÁS: Solo un país de Centroamérica está entre los mejores destinos para viajar en 2026 según The New York Times

Atracciones y costos

Entre las principales atracciones se encuentran los carros chocones, canopy y piscina de bolas. La entrada general durante este periodo tiene un costo de 2.000 colones para niños y adultos, mientras que cada atracción tiene un valor adicional de 1.500 colones por turno.

El costo de entrada al Museo de los Niños está en dos mil colones.

LEA MÁS: Disfrute de noches nocturnas en museos de San José durante estas vacaciones

Horarios durante vacaciones

Esta opción estará disponible hasta el 22 de febrero de martes a domingo, en horario de 9 a.m. a 5 p.m., permitiendo a las familias organizar su visita con comodidad durante las vacaciones.