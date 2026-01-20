Tiempo libre

Museo de los Niños espera a las familias con entradas a precio especial y nuevas atracciones

Las vacaciones se convierten en una experiencia divertida con la propuesta del Museo de los Niños

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Museo de los Niños invita a las familias a disfrutar de la temporada de vacaciones con una variada propuesta de entretenimiento.

El espacio ofrece alternativas recreativas pensadas para compartir entre niños y adultos en un entorno seguro y familiar.

Atracciones y costos

Entre las principales atracciones se encuentran los carros chocones, canopy y piscina de bolas. La entrada general durante este periodo tiene un costo de 2.000 colones para niños y adultos, mientras que cada atracción tiene un valor adicional de 1.500 colones por turno.

29/11/2024. Iluminación del Museo de los Niños. San José. Fotografía: Lilly Arce.
El costo de entrada al Museo de los Niños está en dos mil colones.

Horarios durante vacaciones

Esta opción estará disponible hasta el 22 de febrero de martes a domingo, en horario de 9 a.m. a 5 p.m., permitiendo a las familias organizar su visita con comodidad durante las vacaciones.

El canopy es uno de los atractivos en el museo. (Jeffrey Zamora R)
Museo de los NiñosCarros choconesCanopyEntradas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

