Costa Rica fue el único país de Centroamérica incluido por The New York Times entre los mejores destinos para viajar en 2026

Costa Rica fue incluida por The New York Times como uno de los seis mejores destinos de Latinoamérica para viajar en 2026, al formar parte de su influyente lista anual “52 Places to Go in 2026”.

Para la elaboración del listado, el medio estadounidense tomó en cuenta criterios como biodiversidad, conservación ambiental, oferta gastronómica, experiencias auténticas y desarrollo turístico responsable.

LEA MÁS: Pozas, senderos y naturaleza por ¢3.500 en La Marta, un refugio natural a dos horas de San José

La Península de Osa, protagonista del ranking global

Uno de los puntos más destacados para Costa Rica fue la Península de Osa, que se ubicó en la cuarta posición del ranking global.

La belleza natural de Costa Rica atrae a miles de turistas cada año. (Alonso Tenorio)

Esta región fue elogiada por su equilibrio entre naturaleza, tranquilidad y menor afluencia turística en comparación con otros destinos populares.

LEA MÁS: ¿Paseo de un día con poco dinero? Dos miradores espectaculares para ver el atardecer y hacer pícnic

“Los viajeros desde hace tiempo acuden a las playas y reservas naturales de la península de Nicoya, en Costa Rica, pero la más meridional península de Osa, junto con un puñado de pueblos costeros cercanos, está emergiendo como una alternativa más relajada.

“Los senderos del Parque Nacional Corcovado están menos congestionados que los de otros parques populares, y la península es un lugar privilegiado para avistar perezosos y monos nativos”, explica The New York Times.

Biodiversidad terrestre y marina como atractivo principal

El medio también resaltó que la región atrae a viajeros interesados en el contacto directo con la naturaleza, tanto en tierra como en el mar. La zona es visitada por quienes buscan practicar esnórquel o buceo, así como por quienes desean observar tortugas marinas, delfines, tiburones y mantarrayas en su hábitat natural.

La Península de Osa fue ubicada en la cuarta posición del ranking global de The New York Times para viajar en 2026. (Cortesía)

La combinación de selvas tropicales, parques nacionales, áreas protegidas y ecosistemas marinos convierte a la Península de Osa en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.

Otros destinos latinoamericanos destacados

Además de Costa Rica, la lista de The New York Times incluyó a Inhotim, en Brasil, ubicado en la posición número 24 del ranking y destacado como uno de los museos de arte contemporáneo a gran escala más importantes del mundo.

En la posición 29 aparece Miches, en República Dominicana, impulsado por la apertura de nuevos resorts y proyectos turísticos.

México obtuvo el puesto 35 con la ciudad de Querétaro, reconocida por su oferta gastronómica y bebidas artesanales.

La fauna de Costa Rica destaca a nivel internacional. (Cortesía)

En el lugar 43 se encuentra Cabo Froward, en Chile, gracias a su diversidad natural, mientras que el puesto 47 lo ocupa la cuenca del río Pastaza, en Ecuador, una región caracterizada por bosques nublados, orquídeas, osos y una notable variedad de anfibios.