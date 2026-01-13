Pozas, senderos y naturaleza por ¢3.500 en La Marta, un refugio natural a dos horas de San José

Si usted es de las personas que disfrutan refrescarse en pozas y caminar entre árboles, esta opción puede convertirse en uno de sus planes favoritos.

Se trata de La Marta – Refugio de Vida Silvestre, ubicado en Pejibaye de Jiménez, en Cartago, un destino que ofrece naturaleza, ríos y senderos a un precio accesible.

Un refugio natural ideal para desconectarse

El sitio se caracteriza por su tranquilidad, el sonido constante del agua y la presencia de fauna, lo que convierte la visita en una experiencia distinta.

El refugio ofrece senderos, ríos y pozas rodeadas de naturaleza. (La Marta - Refugio de Vida Silvestre/Captura)

Ingrid Tijerino, periodista de profesión y aventurera, eligió este refugio para celebrar su cumpleaños junto con dos amigas y nos compartió su experiencia para quienes buscan un plan similar.

Cómo llegar y planificar la visita

Para llegar al refugio, Ingrid utilizó transporte público hasta el centro de Cartago y luego transporte privado hasta Pejibaye, aunque también existe un autobús que puede llevar a los visitantes hasta el centro del distrito.

El ingreso requiere reservación previa, ya que el refugio maneja un número máximo de visitantes por día.

El refugio permite una experiencia de contacto directo con la naturaleza. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

El lugar cuenta con senderos señalizados para recorridos autoguiados. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

Precios y forma de pago

La entrada para adultos nacionales tiene un valor de ¢3.500, mientras que niños y adultos mayores pagan ¢3.000. El servicio de parqueo no tiene costo.

Un punto importante es que todos los servicios deben ser prepagados, debido a que el refugio no acepta efectivo en el lugar. Los pagos pueden realizarse por Sinpe Móvil o mediante transferencia bancaria.

Pozas y ríos para todos los niveles

Durante la expedición, Tijerino pudo conocer los dos ríos que atraviesan el refugio: Marta y Gato, de los cuales se forman las pozas naturales que atraen a los visitantes.

“La profundidad de las pozas varía dependiendo del área, pero al menos yo, que no sé nadar, me sentí muy segura. Hay pozas para niños o para personas que buscan más profundidad.

“También hay piedras donde las personas pueden descansar. En algunas partes había más corriente y en otras estaba más tranquilo; hay para elegir”, detalló.

Ingrid celebró su cumpleaños en este maravilloso destino. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

Esta variedad permite que cada visitante elija el espacio que mejor se adapte a su nivel de comodidad y experiencia.

Senderos señalizados y caminatas guiadas

El refugio cuenta con numerosos senderos debidamente señalizados, lo que facilita las caminatas autoguiadas. Sin embargo, para quienes prefieren una experiencia más completa, también existe la opción de caminatas con guías del refugio, las cuales tienen un costo adicional.

Cada persona puede decidir cuánto caminar y en cuál poza quedarse, siempre tomando en cuenta las recomendaciones del personal y consultando sobre corrientes y profundidades.

Alimentación y consejos prácticos

Los visitantes pueden llevar su propia comida o solicitar el servicio de alimentación al momento de hacer la reserva, por lo que muchas personas aprovechan para organizar un pícnic dentro del refugio.

Hay miradores y lugares perfectos para tomar fotografías. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

“En el lugar no hay algún establecimiento cerca para comprar o restaurante, por eso habría que coordinar con el sitio”, señaló la periodista.

En cuanto a recomendaciones, Ingrid aconseja asistir temprano, ya que se trata de una zona fría. También sugiere llevar ropa de cambio, zapatos cómodos, protector solar y repelente.

Horarios, tours y normas

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m. Además, el refugio ofrece tours de aves, recorridos nocturnos, caminatas extremas de hasta ocho horas y la opción de acampar, servicios que pueden consultarse al momento de la reservación.

El refugio está ubicado en Pejibaye de Jiménez, en Cartago. (Ingrid Tijerino/Cortesía)

“Considero que por lo menos una vez al mes uno debería de desconectarse y hacer algún tour que esté relacionado con la naturaleza y alejarse de la ciudad, y este refugio es el lugar indicado”, expresó Tijerino.

Es importante tomar en cuenta que no se permiten mascotas, la extracción de plantas o animales, ni el ingreso de plásticos de un solo uso.

Tampoco está permitido fumar, vapear o consumir bebidas alcohólicas. Las caminatas deben realizarse según la condición física de cada persona y siempre dentro de los senderos demarcados.

Para más información, puede comunicarse al 8743-9822.