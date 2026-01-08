“Ya entendí la vida”: influencer Nacho Elizalde quedó impactado tras visitar Costa Rica

El presentador, productor y creador de contenido argentino Nacho Elizalde visitó Costa Rica y aseguró que el viaje le permitió entender la vida desde una perspectiva distinta.

LEA MÁS: Cocodrilo protagoniza impactante escena de caza frente a turistas en el Parque Corcovado

Así lo relató durante un episodio del pódcast Tapados de Laburo, del cual es cofundador, donde compartió detalles de su estadía en Costa Rica y las sensaciones que lo acompañaron.

Reflexiones tras el viaje

Durante la conversación, Elizalde se mostró sorprendido por la energía del lugar y la forma de vivir de las personas que conoció.

Nacho Elizalde es presentador, productor, creador de contenido y un referente del entretenimiento argentino. (TN /Captura)

LEA MÁS: Katherinne González vive un gran momento en su vida junto a su prometido

“Yo fui a Costa Rica, antes que nada, ¡pura vida! La energía que hay en ese lugar es pura vida", dijo.

También comentó que fue reconocido por varias personas durante su recorrido y explicó algunas de las actividades que realizó.

“Me alquilé un cuatri (cuatriciclo) y fui a unas playas increíbles. Si pueden ir a Costa Rica, si tienen la posibilidad, vayan. Estuve ocho días moviéndome en cuatri. Fuimos a playitas ubicadas lejos y cerca, buceamos, hicimos esnórquel, tomé clases de surf, me leí un libro... Yo estoy en otra”, indicó.

Este video fue compartido por el pódcast Tapados de Laburo en TikTok.

LEA MÁS: ¿Poca plata tras diciembre? 5 destinos en Costa Rica para pasear “baratísimo” estas vacaciones

“Entendí la vida”

El creador fue más allá y compartió una reflexión que llamó la atención de los demás presentadores.

“Estoy re en otra, ya entendí la vida, bro, la vida va más allá de todo esto mis brothers... Ya fue lo material, ya fue lo superficial”, expresó.

Ante sus palabras, uno de los conductores reaccionó señalando: “eso es pura vida”.