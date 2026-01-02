¿Poca plata tras diciembre? 5 destinos en Costa Rica para pasear “baratísimo” estas vacaciones

Salir de paseo durante las vacaciones no siempre implica realizar un gran gasto. En Costa Rica existen múltiples formas de disfrutar en familia, en pareja o con amigos sin afectar el presupuesto.

Desde playas y montañas hasta parques nacionales y espacios culturales, el país ofrece escenarios ideales para desconectarse, descansar y vivir nuevas experiencias sin invertir de más.

LEA MÁS: Bijagua en Upala: así se levantó nueve años después del huracán Otto y hoy atrae a muchos turistas

Playas para disfrutar todo el día

Las playas continúan siendo uno de los destinos preferidos tanto por residentes como por visitantes, gracias a su diversidad de paisajes y fácil acceso. Plataformas como TripAdvisor permiten explorar distintos destinos, según la provincia y el tipo de experiencia que se busca, facilitando la planificación del paseo.

Las playas de Costa Rica permiten disfrutar un día completo sin altos costos. (Canva/Canva)

En la provincia de Puntarenas, las familias pueden visitar playas como Manuel Antonio, Santa Teresa, Uvita, Jacó, Bejuco, Hermosa, Blanca, Quesera o Pavones.

LEA MÁS: Anfitrión de Bad Bunny en Copey de Dota reveló detalles de lo que pidió el artista y qué lo impactó más

Muchas de estas permiten realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día, aunque también cuentan con hospedajes sencillos y accesibles para quienes desean quedarse más tiempo. Lo recomendable es informarse con antelación y revisar disponibilidad en línea.

En Limón, destinos como Punta Uva, Cocles, Puerto Viejo, Playa Chiquita, Manzanillo, Negra o Bonita destacan por su belleza natural y ambiente tranquilo.

Para quienes buscan un recorrido más largo, Guanacaste ofrece playas como Conchal, Sámara, Tamarindo, Avellanas, Guiones, Carrillo, Nacascolo, San Juanillo, Flamingo o Calzón de Pobre, reconocidas por su variedad de servicios y paisajes.

LEA MÁS: Catarata poco conocida de San José es ideal para estas vacaciones y no se paga entrada

Parques nacionales con entradas accesibles

Los parques nacionales representan una alternativa económica y enriquecedora para quienes desean contacto directo con la naturaleza. Lugares como el Parque Nacional Carara, el Volcán Poás, el Volcán Irazú o el Parque Nacional Volcán Barva cuentan con senderos, miradores y áreas protegidas a precios accesibles.

Para conocer horarios, tarifas y recomendaciones, se sugiere consultar directamente la información oficial del SINAC.

La naturaleza de los parques nacionales atrae a muchos turistas diariamente. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Ríos, cataratas y balnearios naturales

Los ríos y cataratas son ideales para refrescarse durante la temporada seca sin pagar entradas elevadas. Sitios como Los Chorritos del río Agres, entre Alajuelita y Escazú; las cataratas Catzí, en Río Macho de Orosi; las cataratas Namú, en Pérez Zeledón; o Sonidos del Silencio, en La Pacaya de Desamparados, se han convertido en puntos muy visitados.

LEA MÁS: Catarata tica con nombre europeo lo hará caminar y refrescarse sin pagar entrada

Es importante acudir con buen clima, informarse previamente y hacerlo acompañado de un guía certificado.

Las cataratas atraen a visitantes que buscan descanso y contacto con la naturaleza. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Paseos de un día a pueblos con encanto

Los viajes cortos a comunidades cercanas permiten descubrir nuevos espacios sin necesidad de hospedaje. Zarcero, Grecia, Atenas, San Joaquín de Flores, Oreamuno o Santa María de Dota ofrecen parques, miradores y gastronomía local con precios variados, ideales para quienes buscan tranquilidad y experiencias culturales.

Museos y actividades culturales

Durante la temporada de vacaciones, espacios como el Museo Nacional, el Museo de los Niños, el Museo de Arte Costarricense y centros culturales mantienen actividades educativas y recreativas para todas las edades.

El Teatro Nacional, los museos Nacional y Calderón Guardia, así como el Parque La Libertad, suelen ofrecer horarios especiales, los cuales pueden consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Cultura y Juventud.

El Museo Nacional cuenta con una variedad de opciones de entretenimiento. (Museo Nacional)

Consejos para ahorrar durante el paseo

Planificar con anticipación, viajar en horarios no pico, llevar alimentos preparados y aprovechar actividades gratuitas puede marcar una gran diferencia en el presupuesto. Además, algunas municipalidades organizan conciertos y eventos abiertos al público durante las vacaciones.

Costa Rica ofrece innumerables posibilidades para vacacionar sin gastar de más. Con planificación y creatividad, es posible disfrutar de su riqueza natural y cultural sin comprometer las finanzas, confirmando que un buen paseo no siempre tiene que ser costoso.

En cuanto a las fiestas de principio de año, las de Palmares o Santa Cruz atraen a muchas familias gracias a la variedad de actividades que ofrecen, por lo que también son una buena alternativa.