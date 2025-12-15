Bijagua en Upala: así se levantó nueve años después del huracán Otto y hoy atrae a muchos turistas

El 24 de noviembre de 2016 quedó grabado para siempre en la memoria de los habitantes de Bijagua, en Upala, Alajuela.

El paso del huracán Otto no solo devastó viviendas, caminos y comercios, sino que también arrebató la vida de 10 personas.

LEA MÁS: El vino que probó Bad Bunny en Copey de Dota: así se llama y este es su precio

A pesar de que el tiempo ha pasado, la comunidad no olvida aquella tragedia; sin embargo, hoy ha logrado reconstruirse y convertirse en un destino turístico que atrae visitantes de distintas partes del mundo.

Bijagua fue afectado por el huracán Otto en 2016. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El fotógrafo de Grupo Nación, Jhon Durán, viajó hasta esta comunidad para documentar cómo luce actualmente y cuáles son los encantos que ofrece más allá del famoso río Celeste. Su recorrido reveló una zona que ha sanado, se ha levantado y muestra con orgullo su resiliencia.

LEA MÁS: Catarata Río La Fortuna vuelve a hacer historia al ganar el premio “Lo Mejor de lo Mejor” 2025 de TripAdvisor

La esencia de la comunidad

“Bijagua me recibió como se reciben los grandes secretos: en silencio, esperando ser descubiertos. Mi primera parada fue precisamente en la cocina de doña Mayra (Zúñiga), un rincón donde el tiempo se cocina a fuego lento”, relató Jhon tras degustar un tradicional desayuno en las cabañas de la familia Zúñiga López.

Así luce actualmente Bijagua, en Upala. (JOHN DURAN/John Durán)

Durán disfrutó un gallo pinto, intentó elaborar tortillas y elogió el café local, del que dijo fue uno de los mejores que ha probado. Para él, fue una experiencia que reflejó la hospitalidad y calidez que caracteriza a los habitantes del lugar.

LEA MÁS: Bad Bunny explica por qué volvió a Costa Rica y lo que vivió fuera del escenario

Aventura, naturaleza y tradición

El fotógrafo también vivió una cabalgata guiada, recorriendo senderos que combinan vegetación, montañas y vistas abiertas con la guía de Hans Jara.

Río Celeste es uno de los mayores atractivos de la zona. (JOHN DURAN/John Durán)

“El viento olía a tierra mojada y libertad. Atravesando sus quebradas, y cabalgando en busca de sus secretos, descubrí estando en la cima que no hay regalo más preciado que poder disfrutar tu tierra con libertad”, mencionó.

Otra de sus actividades fue tubing por las aguas turquesa de río Celeste, donde descendió acompañado por un guía local llamado Jesús. La fauna y el entorno del manantial complementaron una experiencia que describe como vibrante y llena de vida.

La naturaleza de Bijagua es increíble. (JOHN DURAN/John Durán)

Bijagua cuenta con diversas opciones de hospedaje. (JOHN DURAN/John Durán)

Las cabalgatas son parte de los tours que se pueden encontrar en la zona. (JOHN DURAN/John Durán)

Además, se internó en la selva para buscar especies nocturnas, entre ellas la danta, uno de los animales más emblemáticos de la zona y fue guiado por un guía llamado Adonis. Para él, Bijagua es más que un destino turístico: “Bijagua no es solo un destino, es un ritual, un bautizo de barro, agua y fuego criollo”.

Entre la memoria y la reconstrucción

Luis Diego Zúñiga, sobrino de doña Mayra y guía turístico, explicó que uno de sus objetivos es mostrar el contraste entre el antes y el después del evento natural, destacando cómo la comunidad logró reinventarse.

El distrito poco a poco se ha ido levantando. (JOHN DURAN/John Durán)

Los fotógrafos disfrutan al máximo la aventura gracias a la variedad de aves. (JOHN DURAN/John Durán)

Tubing es uno de los tours más buscados por los turistas. (JOHN DURAN/John Durán)

El café chorreado no puede faltar en ningún paseo. (JOHN DURAN/John Durán)

Bijagua era reconocida principalmente por la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el turismo tomó fuerza cuando se habilitó el acceso al parque nacional Volcán Tenorio y al río Celeste.

Con el paso de los años, más vecinos decidieron capacitarse en gastronomía, guianza, hospedaje y actividades recreativas, lo que dinamizó la economía local.

Jhon Durán es todo un aventurero. (Jhon Durán/Cortesía)

El distrito cuenta con opciones de hospedaje que van desde casas equipadas hasta hoteles de mayor categoría. También ofrece gastronomía variada y múltiples tours como cabalgatas, tubing, kayak, observación de perezosos y recorridos nocturnos para apreciar fauna silvestre.

Los recuerdos del día que todo cambió

Luis Diego compartió cómo su comunidad vivió aquel episodio que transformó por completo la localidad y recordó familias que lo perdieron todo. Aunque Bijagua nunca había sufrido inundaciones fuertes, ese día las montañas cedieron y el agua arrasó con todo a su paso.

Mencionó que muchas víctimas eran conocidas del pueblo, lo que hizo el golpe emocional aún más fuerte. Sin embargo, destacó que la comunidad encontró fuerzas para levantarse y trabajar unida hasta convertir la zona en un ejemplo de recuperación.

Un destino que invita a volver

Bijagua es un lugar que recibe a los turistas con naturaleza, hospitalidad y una historia marcada por la resiliencia.

La comunidad espera que más visitantes lleguen para conocer su evolución, apoyar sus proyectos y descubrir un destino donde la belleza natural convive con la memoria y la superación.

Si usted desea más información puede comunicarse con Luis Diego al 8872-3471.