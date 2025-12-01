Catarata Río La Fortuna vuelve a hacer historia al ganar el premio “Lo Mejor de lo Mejor” 2025 de TripAdvisor

La Catarata Río La Fortuna, ubicada en San Carlos, obtuvo el reconocimiento internacional “Lo Mejor de lo Mejor”, otorgado por TripAdvisor como parte de los premios Travellers’ Choice 2025.

Este galardón se concede, únicamente, a las atracciones que forman parte del 1 % al 10 % mejor valorado por los viajeros de todo el mundo, lo que convierte este logro en uno de los más importantes dentro del sector turístico.

¿Cómo se eligen los ganadores?

La plataforma de viajes recopila millones de opiniones de usuarios entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

La Catarata Río Fortuna deslumbra con sus 70 metros de caída rodeados de un entorno natural excepcional. (ADIFORT/Cortesía)

Con base en estos criterios, se seleccionan los lugares que destacan por su calidad, excelencia en el servicio y la experiencia ofrecida a los visitantes. Este año, la catarata logró posicionarse nuevamente en ese selecto grupo.

“Desde que los turistas entran acá se encuentran con un servicio de excelencia, con el único objetivo de que vivan una experiencia que deseen seguir recordando y que transmitan a otras personas”, aseguró José Eduardo Jiménez Vásquez, gerente comercial de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT).

Visitantes de todas partes del mundo destacan la belleza del lugar y la energía única que transmite. (ADIFORT/Cortesía)

Un flujo constante de visitantes

Según ADIFORT, la catarata recibió un promedio de mil visitantes diarios durante el 2024, provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Brasil, México, Colombia, India y Francia.

Este crecimiento continuo ha consolidado a la zona como un referente regional en turismo sostenible.

“Fue realmente encantador; yo vine a Costa Rica para ver la naturaleza y, realmente, lo he conseguido. La catarata La Fortuna es un lugar que da esa vibra, es hermoso y creo que deben estar acá y experimentarlo por ustedes mismos”, comentó la turista canadiense Ella Mae Butlig.

El destino recibió por segundo año consecutivo el prestigioso premio Travellers’ Choice 2025. (ADIFORT/Cortesía)

Una experiencia natural imperdible

Con una caída de agua de 70 metros, la catarata se localiza a cuatro kilómetros del centro del pueblo. Sus instalaciones incluyen restaurante, tiendas de souvenirs, zonas de descanso, dos miradores, senderos ecológicos y pozas naturales aptas para baño.

El acceso requiere descender 530 escalones, rodeados de una rica biodiversidad y espacios dedicados a la conservación, como un mariposario, ranario y un hotel para abejas mariolas.

“El reconocimiento internacional es muy merecido porque fue muy hermoso. Cuando estábamos viendo la catarata, otra catarata comenzó a brotar, así que tuvimos dos cataratas en una”, compartió la turista estadounidense Brianna Karn.

Con este nuevo premio, la atracción reafirma su posición como un sitio imprescindible para quienes buscan naturaleza, aventura y una experiencia única en Costa Rica y la región.