Descubra la danta en Bijagua, destino entre volcanes, junto al mágico Río Celeste

Conozca de cerca a la danta en un destino entre volcanes con una variedad de atractivos. (Tapir Valley/Captura)

Los amantes de la naturaleza, la aventura y de especies exóticas de animales, no se pueden perder los atractivos con los que cuenta Bijagua, ubicado en el cantón de Upala, Alajuela, Costa Rica.

Esta zona está rodeada por los volcanes Tenorio y Miravalles y está cerca de río Celeste. Su riqueza de flora y fauna la hace un lugar mágico e ideal para descubrir y disfrutar.

LEA MÁS: (Video) Monitos en Costa Rica protagonizaron escena digna de La Rosa de Guadalupe

Así que es el sitio perfecto para unas vacaciones en familia, pues cuenta con atractivos naturales, tours, restaurantes y opciones de hospedaje.

Río Celeste es uno de los mayores atractivos de la zona. (Caturi/Cortesía)

Entre sus principales tesoros destacan la catarata del río Celeste, que es el hábitat de la danta, un mamífero que ha estado en peligro de extinción y que se ha convertido en un símbolo del lugar.

LEA MÁS: Extranjera está sorprendida por algo que pasa en Costa Rica y dice que es el secreto de la fuerza de los ticos

La danta, también conocida como tapir centroamericano, es el mamífero terrestre más grande de Costa Rica y uno de los más grandes de América.

Donald Varela, ecologista y propietario del proyecto Valle del Tapir, ha estudiado durante años el comportamiento y conservación de esta especie y la describe como “las jardineras del bosque”, por su papel clave en la dispersión de semillas.

LEA MÁS: Filtran video privado del cantante Beéle a días de su concierto en Costa Rica

Gracias a su trabajo en conjunto con Costa Rica Wildlife, investigadores y Caturi, han logrado educar a la comunidad sobre la importancia de este animal.

Si le gustan las ranas, en esta zona puede observarlas. (Caturi/Cortesía)

Así que si usted desea apreciar estos animales de cerca y recorrer el Valle del Tapir, puede encontrar información por medio de este enlace: tapirvalley.net.

Además, este mes de setiembre, la Cámara de Turismo de Río Celeste y Bijagua (Caturi) están promoviendo el Mes de la Danta por medio de estas actividades para todas las edades.

“Setiembre es el mes ideal para que vean las dantas, ya que es época de la cosecha de las guayabas, el postre favorito de la especie. Se pueden ver en libertad, en su ambiente natural.

El Parque Nacional Volcán Tenorio cuenta con numerosos atractivos turísticos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Por eso, los invitamos a que disfruten la zona, conozcan más de la danta y de otros atractivos que tenemos como tours nocturnos de ranas, tour de chocolate, piña, café, tubing en el río Celeste, entre otros”, explicó Claudia Silva, presidenta de Caturi.

Río Celeste se puede visitar a través del Parque Nacional Volcán Tenorio, con reservas disponibles en la página del SINAC, pero también hay otras opciones de tours que puede consultar en riocelestenature.com.

Otra de las alternativas es el proyecto Lago Tortuga, donde se puede caminar por senderos con vistas al volcán Miravalles, observar ranas y hacer kayak mientras se avistan tortugas.

Bijagua cuenta con muchas otras opciones de actividades para quienes buscan contacto con la naturaleza y experiencias inolvidables.