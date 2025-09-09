Extranjera está sorprendida por algo que pasa en Costa Rica y dice que es el secreto de la fuerza de los ticos

Extranjera reveló el secreto detrás de la fuerza de los ticos tras ver algo inesperado. Foto: Ilustrativa (MR Agencia - Emanuel Morales Bustos/MR Agencia - Emanuel Morales Bustos)

Alexandra, una joven cubana que vive en Costa Rica, compartió lo que más le gusta del país y reveló algo que le sorprendió mucho de los ticos.

La joven publicó en su cuenta de TikTok un video relatando su experiencia tras seis meses de vivir en Tiquicia.

“Número 1, el clima, Costa Rica es un país que tiene muchísima montaña, yo por lo menos siempre tengo frío. Me dijeron que son como siete u ocho meses de lluvia al año, va por ahí. Lo único malo es que la ropa nunca se me seca, pero bueno no importa, yo prefiero veinte veces el frío que el calor”, expresó.

Alexandra tiene seis meses viviendo en Costa Rica. (Alexandra/TikTok)

Alexandra recalcó que vive en San José, por lo que desconoce cómo es el clima en otras provincias. También mencionó que lo segundo que más le gusta es la comida, un sabor que describió como inexplicable, y recordó que su primer trabajo fue en una soda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre lo que ella ve como el secreto de la fuerza de los ticos:

“Cuando yo vi cómo eran los desayunos, yo dije: ‘No, eso no puede ser, eso es un almuerzo en Cuba’. Arroz congrí, el arroz congrí es al que le dicen gallo pinto con huevo frito, salchichón, plátano maduro, todo eso por la mañana. Por eso es que aquí la gente está tan fuerte, porque están bien alimentados”, comentó con humor.

La joven señaló que, al menos en su caso, es la primera vez que ve que alguien coma tanto en la mañana.