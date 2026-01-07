Cocodrilo protagoniza impactante escena de caza frente a turistas en el Parque Corcovado

Una extraordinaria escena de la vida silvestre captó la atención de turistas y usuarios en redes sociales luego de que un cocodrilo fuera visto alimentándose de una mantarraya en el Parque Nacional Corcovado.

El momento fue grabado por el guía Diego Cedeño, de Costa Rica Wildlife.

Un avistamiento poco común

El animal, de más de tres metros de longitud, fue observado mientras sostenía a su presa bajo el agua durante aproximadamente una hora y 45 minutos, en las cercanías del puente del río Sirena.

La escena generó sorpresa entre los visitantes que presenciaron el hecho.

“Esta es una escena de terror en Corcovado, hace ya una hora y media encontramos a este cocodrilo aquí, que cazó esta mantarraya. Ahí pueden ver la cola y todos los mordiscos, los colmillos clavados”, expresó Diego.

El cocodrilo permaneció bajo el agua por más de una hora. (wildinstinct_costarica/Instagram)

Video viral

En el clip se aprecia cuando el cocodrilo saca su nariz para tomar aire tras permanecer largo tiempo bajo el agua. El video supera las dos millones de reproducciones y acumula más de 100 comentarios, convirtiéndose en uno de los registros recientes más vistos sobre vida silvestre en la zona.