Guía para Manuel Antonio: tours, dónde comer y hospedajes baratos para estas vacaciones

Si usted está planificando visitar Manuel Antonio durante estas vacaciones, es clave tomar en cuenta una serie de recomendaciones que le permitirán disfrutar el viaje de forma segura, organizada y sin gastar de más.

Este destino es uno de los más visitados del país, especialmente en temporada alta, por lo que la planificación previa marca la diferencia.

Para orientar a los visitantes, conversamos con Luis Venegas, guía certificado de la zona, quien conoce a profundidad el comportamiento turístico del lugar y las mejores opciones para quienes desean aprovechar al máximo su estadía.

Manuel Antoni es uno de los lugares más visitados en esta temporada. (Alonso Tenorio)

Consejos clave para ingresar al parque nacional

Debido a la alta afluencia de personas, Venegas recomienda comprar los tiquetes del parque con antelación. También sugiere llegar antes de las 7 a.m., o después de las 10 a.m., para evitar largas filas en el ingreso.

Otro punto importante es no dejar el vehículo estacionado en la carretera y optar siempre por un parqueo. Además, recomienda mantenerse atento a los niños, llevar agua en botellas reutilizables y usar bloqueador solar durante toda la visita.

“Que busquen un hospedaje seguro en una aplicación de moda como lo es Booking, para ahorrar costos y cocinar en el hospedaje.

“Traer zapatos tipo tenis y sandalias, shorts tipo playa o sport y ojalá vestido de baño o ropa de secado rápido para que no carguen demasiado”, detalló.

Tours recomendados y experiencias imperdibles

Entre las actividades más recomendadas están las caminatas guiadas dentro del parque y la caminata nocturna en bosque, experiencias ideales para observar fauna y aprender sobre la biodiversidad de la zona.

Los osos perezosos son uno de los mayores atractivos. (Luis Venegas/Cortesía)

Los monitos no se quedan atrás y son parte del espectáculo natural. (Luis Venegas/Cortesía)

Costos y opciones para distintos presupuestos

En el Cocal de Quepos se realiza la liberación de tortugas, una actividad educativa por la que se solicita una contribución voluntaria.

Con Luis también es posible hacer caminatas guiadas en el Parque Nacional Manuel Antonio, con un costo de ₡7.500 por persona para nacionales, aparte del tiquete de ingreso. Los niños menores de cuatro años reciben el tour de forma gratuita.

Otra alternativa es el llamado “Citi tour”, que tiene un precio de ₡7.500 por persona y permite conocer más sobre la historia de Quepos.

Además, ofrece un tour nocturno en una finca privada, con un costo de ₡22.000 colones por persona. La experiencia incluye cena, focos, senderos, parqueo y la entrada al sitio. El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas, durante las cuales se pueden observar gran cantidad de animales.

La zona ofrece diversos lugares para disfrutar de buena gastronomía. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Para quienes buscan aventura, también está la opción de rafting con la empresa Roots to River, que dispone de diversas alternativas y rangos de precios.

Playas y atractivos que no se puede perder

Entre los sitios recomendados por el guía destacan playa Biezans, el parque Nahomí, las cascadas Los Campesinos y playa Linda, ubicada a pocos minutos de Quepos.

“Manuel Antonio es único en términos prácticos por su infraestructura turística y porque permite que tanto el turismo de recursos limitados como personas de la alta sociedad puedan disfrutar de las mismas maravillas que ofrece este paraíso turístico; por algo se le llama la capital del turismo de Costa Rica”, detalló el guía.

Hospedaje y gastronomía

En cuanto al hospedaje, la zona ofrece alternativas que van desde alquileres vacacionales y cabinas hasta hoteles económicos y de lujo.

Para quienes prefieren Airbnb, se recomiendan opciones como Forest Love, Zaru y Green View. En el caso de hoteles económicos, destacan Verde Mar, Flor Blanca, Divisamar y el hotel Coco Beach.

Lo ideal es que investigue bien sobre las opciones de hospedaje antes de trasladarse. (John Duran)

Si la idea es una experiencia más exclusiva, entre los hoteles de lujo se mencionan Gaia, Tulemar y Parador. Mientras tanto, en el apartado de cabinas sobresalen Chazu, hotel El Meteorito y el hospedaje El Prisma.

A esto se suma una amplia oferta gastronómica. Para comida típica en sodas, se puede visitar El Ángel y soda Sánchez, mientras que entre los restaurantes destacan Brasas Grill y Sabromar.

La zona se distingue por su turismo y la variedad de actividades como cabalgatas, catamaranes, pesca deportiva y recorridos de aventura. Para quienes deseen más información de tours, el guía Luis Venegas puede atenderlo al 8315-0548.