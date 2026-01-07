Katherinne González vive un gran momento en su vida junto a su prometido

La humorista e imitadora Katherinne González atraviesa un destacado momento personal junto a su prometido, el también humorista Edson Picado.

La pareja decidió realizar un viaje especial fuera de Costa Rica, eligiendo un destino que ella había soñado visitar desde hace tiempo.

Un destino muy esperado

En esta ocasión, los enamorados viajaron a Chile, donde compartieron varias imágenes de su experiencia a través de redes sociales. En uno de los videos publicados, González expresó su emoción por finalmente conocer este lugar tan esperado.

La pareja comparte un momento especial fuera de Costa Rica. (Captura IG)

Imágenes que generan expectativa

“Llegando a un país que siempre quise conocer”, escribió la artista en uno de sus contenidos.

Por su parte, Edson Picado difundió fotografías del recorrido, incluyendo una vista desde la cumbre del Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile.

Edson Picado compartió estas imágenes en sus redes. (Edson Picado/Instagram)

Momento especial en pareja

Las publicaciones reflejan que ambos disfrutan intensamente del viaje. Además, sus seguidores mantienen la expectativa sobre la fecha de su boda, la cual aún no ha sido confirmada y podría anunciarse en cualquier momento.

El destino elegido era un sueño pendiente para la humorista. (Katherinne González /Instagram)