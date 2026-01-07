Turismo

Katherinne González vive un gran momento en su vida junto a su prometido

La humorista Katherinne González y su prometido disfrutan de una experiencia especial fuera de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La humorista e imitadora Katherinne González atraviesa un destacado momento personal junto a su prometido, el también humorista Edson Picado.

La pareja decidió realizar un viaje especial fuera de Costa Rica, eligiendo un destino que ella había soñado visitar desde hace tiempo.

LEA MÁS: Cocodrilo protagoniza impactante escena de caza frente a turistas en el Parque Corcovado

Un destino muy esperado

En esta ocasión, los enamorados viajaron a Chile, donde compartieron varias imágenes de su experiencia a través de redes sociales. En uno de los videos publicados, González expresó su emoción por finalmente conocer este lugar tan esperado.

Katherine González Edson Picado
La pareja comparte un momento especial fuera de Costa Rica. (Captura IG)

Imágenes que generan expectativa

“Llegando a un país que siempre quise conocer”, escribió la artista en uno de sus contenidos.

LEA MÁS: Dos costarricenses preguntaron en España qué tanto saben de Costa Rica y las respuestas sorprendieron

Por su parte, Edson Picado difundió fotografías del recorrido, incluyendo una vista desde la cumbre del Cerro San Cristóbal, en Santiago de Chile.

Edson Picado
Edson Picado compartió estas imágenes en sus redes. (Edson Picado/Instagram)

Momento especial en pareja

Las publicaciones reflejan que ambos disfrutan intensamente del viaje. Además, sus seguidores mantienen la expectativa sobre la fecha de su boda, la cual aún no ha sido confirmada y podría anunciarse en cualquier momento.

Katherinne González
El destino elegido era un sueño pendiente para la humorista. (Katherinne González /Instagram)
Katherinne González
La pareja recorrerá puntos turísticos de Santiago de Chile. (Katherinne González /Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Katherinne GonzálezEdson PicadoChile
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.