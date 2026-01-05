Dos costarricenses preguntaron en España qué tanto saben de Costa Rica y las respuestas sorprendieron

Dos desarrolladores de videojuegos originarios de Costa Rica realizaron una dinámica en un punto turístico de Barcelona, España, para conocer cuánto sabían los extranjeros sobre su país de origen.

La actividad, grabada en video, generó respuestas que sorprendieron incluso a los propios creadores.

Preguntas que pusieron a prueba el conocimiento

La primera consulta fue clara: “¿De dónde es esta bandera?”. Solo una persona respondió negativamente con un “Ni idea”, mientras que la mayoría identificó correctamente que era de Costa Rica. Una entrevistada mencionó Nicaragua, aunque luego corrigió su respuesta.

Algunos extranjeros recalcaron las playas de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Posteriormente, los jóvenes preguntaron qué conocían del país. Varios participantes reconocieron saber poco, aunque algunos destacaron las playas como principal referencia.

“Conozco ´pura vida´ y Keylor Navas también", expresó uno de los participantes.

Dos costarricenses realizaron una dinámica en Barcelona para medir el conocimiento que tienen los extranjeros sobre Costa Rica. (Teeko Game/TikTok)

Algunos participantes sabían más que otros. (Teeko Game/TikTok)

¿Cómo se les llama a los habitantes?

Otra de las preguntas estuvo relacionada con el gentilicio. La mayoría respondió “costarriqueños”, aunque uno de los entrevistados acertó al decir “costarricenses”.

Un videojuego inspirado en la cultura

Al final del video, los creadores explicaron el motivo de la dinámica: “La razón por la que te estamos haciendo estas preguntas es porque estamos trabajando en un videojuego que se llama Teeko, basado en la cultura costarricense y en una festividad específica que se llama el ´Día de las mascaradas´“.

Los desarrolladores señalaron que el proyecto busca visibilizar elementos culturales poco conocidos fuera del país y aportar desde la industria creativa.