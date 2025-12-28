Wolverine en Costa Rica: Hugh Jackman es captado en Cóbano durante sus vacaciones

El actor australiano Hugh Jackman ha despertado atención en Costa Rica luego de que se informara sobre su visita.

La página Península Informada compartió que el artista habría llegado el sábado 27 de diciembre a Cóbano, Puntarenas, una zona reconocida por su entorno natural y su atractivo turístico.

El intérprete, famoso por interpretar a Wolverine en la saga X-Men y en la película Logan, además de su participación en Deadpool & Wolverine, fue fotografiado junto a un grupo de transportistas en el Aeródromo de Cóbano, imagen que rápidamente se difundió en redes sociales.

Hugh Jackman fue visto en Cóbano, Puntarenas. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Un destino atractivo para figuras internacionales

Cóbano forma parte de una región conocida por sus playas, biodiversidad y ambiente tranquilo, cualidades que suelen atraer a personalidades del cine y el entretenimiento.

Costa Rica y su proyección internacional

La posible presencia de Jackman en Costa Rica refuerza la imagen del país como un destino valorado por su diversidad natural, sostenibilidad y oferta turística de alto nivel.

Consultamos a la Dirección General de Migración y Extranjería para confirmar la fecha de ingreso del actor; sin embargo, al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.